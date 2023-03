Policía de Japón arresta a sospechosos de “sushiterrorismo”

Masarap at busog na busog ako. Haha! Advance Happy Birthday to me! Haha 🎂🫰🏻😘



📍ABCT Izakaya & Kaitenzushi

Inside Sakura Circle, Lot11A Circumferential Road, cor. J. Sumulong ext. Brgy. San Roque, Antipolo City pic.twitter.com/z9AcH798b7