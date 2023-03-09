Policía de Japón arresta a sospechosos de “sushiterrorismo”

La policía de Japón ha efectuado el arresto de tres sospechosos, después de que la multimillonaria industria del sushi en el país se viera sacudida por una ola de "sushiterrorismo", incluido un caso en el que un cliente limpió saliva en comida destinada a otros comensales.

Se estima que los arrestos por "sushiterrorismo", son los primeros que involucran a clientes sospechosos de "comportamiento antihigiénico y de acoso" y se producen en medio de informes de un número creciente de delitos relacionados con alimentos en el sector de comidas económicas en Japón.

Entre los arrestados por "sushiterrorismo", se encuentra un joven de 21 años que presuntamente bebió directamente de una botella de salsa de soya comunal en un restaurante "kaitenzushi" dirigido por Kura Sushi en la ciudad central de Nagoya, a principios del mes de febrero.

Los sospechosos se grabaron a sí mismos mientras lamían las botellas de salsa de soya comunitarias o mientras tocaban los platos de comida que eran transportados por las cintas transportadoras en los restaurantes de sushi.

Las imágenes de su "comportamiento antihigiénico y de acoso" fueron compartidas en redes sociales en donde de inmediato se hicieron virales además de causar enojo e indignación.

Detienen a tres terroristas del Sushi en Japón

Una de las cadenas afectadas de este tipo de comida fue el de Kura Sushi quien señaló que los tres sospechosos habían participado en "molestias extremadamente maliciosas" en su restaurante ubicado en la ciudad de Nagoya.

En un comunicado, la cadena de restaurante de sushi señaló que: "Esperamos que los arrestos recientes permitan al público reconocer que las acciones que socavan nuestra estructura basada en la confianza con nuestros clientes son un -crimen-... Continuaremos haciendo todo lo posible para hacer crecer la cultura del sushi de cinta transportadora, tan apreciada por Japón y a nivel mundial".

Además de Kura Sushi, otras dos cadenas de kaiten ha sufrido de "sushiterrorismo", entre los que se destacan el restaurante "Sushiro", propiedad de Food & Life Companies y el Hamazushi, que ya presentaron sus denuncias ante la policía de Japón.

Desde el año 2013, Japón se ha enfrentado a este fenómeno de "sushiterrorismo", pero la oleada más reciente de "sushitero" (como le apodan en redes sociales a este tipo de actos), coincidió con un aumento en las infecciones por Covid-19.

En las últimas semanas, usuarios de las redes sociales en Japón, se han cuestionado si los restaurantes de sushi con cinta transportadora tienen un futuro en la "Tierra del Sol Naciente", ya que cada vez son más los consumidores que exigen una mayor atención a la limpieza en los famosos restaurantes giratorios estilo "Kaiten".

Las cadenas "Kaiten" han efectuado una serie de cambios para calmar las preocupaciones y proteger a sus negocios y clientes del "sushiterrorismo".