La historia de Jasson, un joven albañil que desapareció en Colima de camino a la playa: “No tenemos Gobierno”

Desde hace mil 500 días, Adrián Fonseca no es solo un padre, es un buscador. Su hijo, Jasson Adrián Fonseca Núñez, desapareció el 28 de abril de 2021 en la capital de Colima. Tenía 24 años, era albañil y lo último que se supo de él es que iba camino a la playa tras cobrar su salario, pero nunca llegó.

Un padre convertido en buscador de Colima

Carolina Rocha viajó con el equipo de Hechos Sábado a entrevistar a Adrián, quien descargó su indignación, tristeza y conmoción por la desaparición de su hijo.

“Soy una persona con muy pocas ilusiones desde la desaparición de Jasson”, confiesa Adrián Fonseca. Su hijo no es solo un nombre más en la lista de desaparecidos en México; es una fotografía en la Plaza de los Desaparecidos de Colima, una esfera navideña con su rostro, un recuerdo que clama justicia.

En México, desaparecen al menos 20 personas al día. Colima, donde ocurrió la desaparición de Jasson, es la segunda ciudad más violenta del mundo y también la segunda con mayor cantidad de fosas clandestinas en el país.

Jasson Fonseca: El joven albañil desaparecido, presente en la Plaza de los Desaparecidos de Colima|Foto: FIA

La indiferencia y la falta de justicia

“Nos vamos enfermando, nos está acabando pensar día a día cómo estará, si vive o no vive”, relata Adrián. La indiferencia social y gubernamental pesa sobre los familiares de los desaparecidos. “Falta mucha empatía por parte de la gente, es una indiferencia que parte desde el Gobierno. Cuatro años y no hay ninguna información, o si la hay, no la vemos... Sin cuerpo no hay desaparecido”.

Jasson, como muchas otras víctimas, también enfrenta el juicio social: “Siempre con la etiqueta de la sociedad: se lo llevaron porque andaba en malos pasos”. Pero Jasson solo era un joven trabajador que quería disfrutar su día libre.

“No tenemos gobierno”

Para Adrián Fonseca, el gobierno actual ha fallado en su labor de proteger y buscar a los desaparecidos. “No tenemos gobierno, es una mujer indolente. No veo ningún cambio, ninguna estrategia para que esto cambie”, sentenció, respecto a la situación que enfrenta Colima.

Mientras las desapariciones continúan y las respuestas no llegan, los familiares de víctimas como Jasson siguen en una lucha incansable por verdad y justicia. Su historia es un reflejo del dolor de miles en un país donde la desaparición forzada es una crisis que no cesa.