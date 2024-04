“Es un adiós”: Jonathan Dos Santos confirma que se retira de la Selección Mexicana

¡Inesperado anuncio! El mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, quien actualmente es jugador del Club América, confirmó su retiro de la Selección Mexicana.

La Selección Nacional de fútbol no se encuentra en su mejor momento y a la falta de resultados se le suma el cambio generacional que enfrenta.

Cada vez son más los “futbolistas de renombre” que se despiden de la Selección Mexicana y ahora es el turno de Jonathan Dos Santos quien sorprendió con su anuncio acerca de su retiro de la Selección Nacional de México.

El sorpresivo anunció se efectuó luego de uno de sus entrenamientos con el Club América luego de que se le diera acceso a los medios para disipar las dudas de cara al enfrentamiento de este fin de semana entre las Águilas del América y los Pumas de Ciudad Universitaria.

Cuando Jonathan Dos Santos “tomó la palabra”, habló acerca de su situación con la Selección y fue justo cuando confirmó su retiro de la Selección:”Mi prioridad ahora mismo es el América, de aquí hasta que me retire. La Selección me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera, con muchos partidos y 34 años, siento que le tengo que dar todo al América. Sin venir jugando casi un año y medio, que me renueven y confíen en mí, me hace estar agradecido. Por eso decidí no ir a la Selección”.

Jonathan dos Santos

El mediocampista del América también confirmó sobre su conversación que tuvo tanto con Duilio Davino como con Jaime Lozano para que no lo tomaran en cuenta durante la pasada convocatoria a la Selección Nacional, esto debido a que no sentía que fuera el momento, además de que en lista había grandes nombres.

Cuando el menor de los Dos Santos fue cuestionado acerca de si estaba confirmado su retiro de la Selección, fue muy claro al responder: “sí, se podría decir que ya es un retiro. La semana que viene ya cumplo 34 años y aunque me sienta como un joven, yo creo que esto es casi un retiro. Mi prioridad es América y voy a dar todo”.

Jonathan Dos Santos deja la Selección Mexicana luego de 58 encuentros disputados en los que pudo anotar cinco goles además de cuatro asistencias; sus mayores logros fueron en Copa Oro, la de 2015 y la efectuada en 2019.