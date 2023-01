Alistan exequias de José Melesio tras homicidio en Zacatecas

“Desgraciadamente ahora le tocó a él y lo vamos a llevar todo el tiempo"; dijo Enrique, el papá de José Melesio, el hombre que fue asesinado junto con otras tres mujeres en Zacatecas.

José Melesio Gutiérrez Padilla fue la última víctima por identificar. Él tenía toda una vida por delante, era un arquitecto de 36 años que construiría su futuro con Daniela Márquez Pichardo, originaria de Colotlán, Jalisco.

El profesionista regresó al país que lo vio nacer sin imaginar que la inseguridad iba a destruir ese porvenir. En diciembre, el hombre originario de León, Guanajuato, viajó desde Ohio, Estados Unidos, para comenzar los preparativos de su boda y además visitar a su familia.

No obstante, un viaje en Navidad a Zacatecas en compañía de su prometida, la hermana de ella y la prima de ambas, cambió todo. Desaparecieron y a partir de ese momento comenzó una búsqueda tanto de autoridades como de los familiares de las cuatro víctimas.

José Melesio será enterrado en Ohio, Estados Unidos

Fue el 19 de enero cuando la incertidumbre terminó. Los cuerpos de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, así como de Irma Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez Padilla fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en Tepetongo, Zacatecas.

Después de identificar a José Melesio, la familia recibió el cuerpo y lo trasladaron a su natal León para despedirse por última vez.

Los deudos afirman que lo van a recordar, entre otras cosas, por su sonrisa, sus ganas de salir adelante y por su empatía. Incluso, informaron que la firma de arquitectos para la que trabajaba va a crear en su honor una beca en la Universidad de Miami, la escuela donde José Melesio estudió.

“Simplemente, nomás (sic) con esa beca que están dando a su nombre, pienso que la persona que se lo gane le deseo de corazón que le eche ganas"; dijo el padre de José Melesio.

Se prevé que en breve trasladen a Estados Unidos el cuerpo de José Melesio para sepultarlo en Ohio, el lugar donde la víctima radicaba.

En tanto, su familia espera que la justicia llegue pronto: “No me va a quedar de otra más que de recordarlo mirándolo en fotografías y mirar su sonrisa. Más que nada en el corazón de todos nosotros porque él no se ha ido, para nosotros no se ha ido, él sigue con nosotros"; concluyó Enrique, el papá de José Melesio desde León, Guanajuato.

Sepultan en Colotlán a jóvenes desaparecidas en Zacatecas

El 22 de enero fueron sepultadas tres de las cuatro víctimas originarias de Colotlán, Jalisco, que el 25 de diciembre desaparecieron en el estado vecino de Zacatecas.

En medio del luto llegó la fortaleza por parte de los habitantes de Colotlán y de municipios cercanos. La noche del viernes 20, los tres cuerpos fueron entregados a sus familiares en Zacatecas y de inmediato inició el cortejo fúnebre que recorrió kilómetros con muestras de apoyo, aliento y fraternidad.

En medio de una total solemnidad, las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo e Irma Paola Vargas Montoya regresaron a su natal Colotlán donde ya todos las esperaban; empero, dolió recibirlas. Eran tantas las personas que querían darles el últimos adiós que fue necesario habilitar un complejo deportivo para albergar a todas.

El adiós definitivo llegó en punto de las tres de la tarde del domingo 22 de enero, hora en que los cuerpos fueron ingresados al panteón Guadalupe para ser sepultados.

Al final de la tragedia, lo único que pudo agradecer la familia, es tener un lugar donde sabrán que pueden visitar a Daniela, a Viviana y a Irma Paola.

Crónica de una amarga Navidad: de Colotlán a Tepetongo

Fue el 25 de diciembre cuando las cuatro personas salieron de Colotlán, Jalisco. Su objetivo era pasar Navidad en un municipio del estado vecino de Zacatecas.

De inmediato su caso se dio a conocer y con ello comenzó la búsqueda de tres mujeres y un hombre en los límites de Jalisco y Zacatecas.

Las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, Irma Paola Vargas Montoya y el ciudadano americano, José Melesio Gutiérrez Farías. Esos fueron los nombres que se difundieron.

Su familia, en el municipio de Colotlán, comenzó a pegar la ficha de búsqueda en paredes y en poste públicos. Los habitantes de Colotlán también se sumaron a la preocupación.

A estos cuatro jóvenes se les vio por última vez el 25 de diciembre, pues su destino era el municipio de Jerez pero no lograron llegar.

Fue 17 de enero cuando la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó el hallazgo de un vehículo. Se trataba del auto en el que viajaban las cuatro víctimas de desaparición; estaba en un tramo carretero de la zona de Tepetongo, en Zacatecas.

Un día después, y a unos metros del vehículo, autoridades encontraron restos humanos. Sería necesario un análisis forense para determinar las identidades.