Arely tomó un taxi por app y conductor intentó abusar de ella en Edomex; “le dije, ¡no hagas esto, tengo a mi bebé!”

Arely pidió un viaje de taxi por aplicación en la Ciudad de México (CDMX). Cuando el automóvil llegó, dice, verificó que se tratara del conductor y vehículo asignados. Al notar que todo coincidía, se subió junto con su hijo de un año de edad, sin embargo, aunque el chofer “se veía normal”, una cuadra antes de llegar a su destino en el Estado de México (Edomex), el hombre intentó abusar sexualmente de ella y asaltarla; la mujer, al defenderse, fue golpeada y su pequeño de un año casi es sustraído por el sujeto.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con la víctima, una joven de 20 años, sobre estos hechos ocurridos la noche del 4 de febrero pasado. Ese día, cerca de las 21:00 horas, solicitó un viaje de Iztapalapa para ir a la casa de su pareja. Los hechos ocurrieron en la calle Tampico, entre la avenida Agricultura, colonia San Juan Tlalpizahuac en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

“Lo empujé lo más que pude, lo hice para atrás, le dije ¡Por favor no hagas esto, tengo a mi bebé! Pero él siguió forcejeándome y ya iba contra mi hijo, ya lo iba a tocar también, pero yo como pude lo bajé, pero aun así cuando él se iba a dar a la fuga se lo iba a llevar y todavía lo pateó, todavía hizo eso. Apenas y pude sacarlo del carro, si no sí se lo hubiera llevado”, narró.

Hombre amenazó con lastimar a bebé de usuaria de taxi por app

De acuerdo con lo narrado por ella, el conductor le puso los seguros de las puertas al taxi, un Nissan Sedan 2020 rojo con placas LYR 983B, para no dejarla bajar y se metió en una calle obscura, donde se desabrochó el cinturón para pasarse a la parte de atrás con ella.

“Me dijo '¡Ya valió madre, dame tus cosas, si no quieres que le haga nada a tu niño!’, yo viajaba con mi bebé de un año, justo el 4 era su cumpleaños. Se quitó el cinturón, se pasó a la parte de atrás donde estaba yo y me tocó, me agarró, me jaló hacia él, me besó y yo intenté que ya no me tocara más y como pude lo hice para atrás, lo empujé.

"Él me estaba jaloneando, me empezó a jalonear, me jaloneó mi teléfono, ya iba contra mi bebé, lo iba a tocar a él, lo estaba queriendo jalonear, yo como pude lo bajé a la parte de los asientos e hice lo más para atrás posible, mientras él seguía jaloneándome y seguía jalándome también el teléfono. Me lo quitó también, al no dejarme, dentro del carro empecé a gritar, ¡ayúdenme!, ¡auxilio!, y él se bajó del carro. Yo intenté abrir las puertas del otro lado para no bajarme del lado de él por si pasaba otra cosa”, relató en entrevista.

Madre evitó que agresor se llevara a su hijo en el taxi

Arely, contó, no pudo abrir la puerta ni bajar el vidrio para salirse del automóvil, pero en ese momento el taxista la tomó, abrió la puerta y la azotó al piso, pero el bebé seguía en el automóvil y el sujeto casi se lo lleva.

“Cómo pude también lo agarré de un pie y lo abracé lo más fuerte que pude y empecé a gritar ¡ayúdenme!, ¡auxilio! De lejos vi que estaban empezando a correr las personas y seguía gritando lo más fuerte que podía. Esta persona, con su otra pierna, me pegó en la cabeza, me pegó dos veces y mi cara pegó contra el piso”, relató.

La joven madre resultó con lesiones en la cara y en el momento comenzó a sangrar de la frente. Incluso, su ojo derecho recién pudo abrirlo debido a un golpe en este. Aquel día, no podía ver, estaba mareada y la sangre que caía le nublaba la vista.

“Me dejó débil, la verdad. Él ya se iba a subir al carro, pero mi bebé seguía ahí, entonces cómo pude me paré y lo alcancé a jalar solamente de un brazo, pero cuando él se subió también lo pateó a él, como mi bebé estaba por los asientos, él lo pateó porque le estorbaba, lo pateó y yo le grité ¡Por favor, déjame bajar a mi hijo, por favor déjame bajarlo!, le grité varias veces también eso.

“Como pude me levanté porque todavía seguía mareada, no podía ver bien por el golpe, lo jalé de un solo brazo y como pude jalé mis cosas, junto con mi bebé y solamente me dejé caer a la banqueta porque ya no podía ver bien y me sentía muy débil”, dijo.

Fiscalía investiga caso por el delito de lesiones

Arely comentó que luego del intento de abuso y agresiones, vecinos la vieron en el suelo, comenzaron a auxiliarla, pero el conductor escapó “hasta con la puerta abierta”. Al lugar llegó una patrulla, pero los policías solamente le tomaron sus datos, aunque le comentaron “que iban a hacer lo posible” por ayudarla.

Una ambulancia que fue solicitada por los vecinos, dijo, arribó al lugar y los paramédicos la atendieron para luego llevarla a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero al no ser derechohabiente, no la atendieron y tuvo que llamarle a un hermano para que fuera por ella y la llevara a otro lado.

La víctima acudió a levantar la denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se inició la carpeta de investigación por el delito de lesiones contra el conductor de la aplicación identificado como Alejandro “N”.

Empresa de taxi por app señala colaboración en el caso

FIA contactó a la plataforma en la que estaba registrado el socio conductor y en una tarjeta informativa manifestó que “desde que recibimos el reporte sobre la agresión, el equipo especializado de seguridad ha dado máxima prioridad a la investigación e inició la gestión correspondiente. Por el momento hemos procedido al bloqueo del conductor mientras continuamos la investigación”.

Además, manifestó que lamentaba “profundamente lo sucedido”, en tanto, colaboraría con las autoridades “en cualquier solicitud que se presente para esclarecer este incidente, y estamos brindando apoyo a la pasajera en esta situación”, aunque Arely externó que la empresa no le han brindado apoyo, desde el médico hasta el legal para hacer la denuncia.

“Solamente me dijeron que ellos me iban a marcar, esperé esa llamada, me llegó hasta el día siguiente y pues en realidad no me dieron nada que me iban a brindar esa ayuda o algún número. Nada más me pasaron un correo en el que me podía comunicar, se volvieron a comunicar conmigo y yo les comenté que no me dejó entrar al correo porque me dijeron que mi correo no era válido y ya, solamente me dijeron que lo iban a checar y me colgaron y ya fue todo, no me dijeron más”. La joven manifestó que espera que el taxista sea detenido “porque no es justo”.