Una joven salió de la UAM Xochimilco y apareció con fractura de cráneo

El pasado jueves 4 de noviembre, a través de redes sociales reportaron la agresión en contra de una joven de 24 años, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Xochimilco), quien de regreso a su casa estuvo desaparecida aproximadamente siete horas.

La hermana de la víctima señaló a través de su cuenta de Twitter que Yetlanetzi, como aparece identificada en una de las fotos que compartió, apareció en su domicilio llena de sangre y sin recuerdos de lo que había ocurrido, por lo que de inmediato la llevaron al departamento de Urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Lomas Verdes.

El diagnóstico compartido por sus familiares fue de un traumatismo craneoencefálico con una fractura de cráneo, además de presentar diversas contusiones y un edema en la misma zona, por lo que continuaron con más estudios correspondientes para saber el alcance de sus lesiones.

Esto lo difundieron con el objetivo de exigir ayuda de las autoridades correspondientes, ya que de acuerdo con el relato de la hermana de Yetlanetzi, el apoyo de la policía no fue brindada como esperaban debido a que la desaparición no había excedido las 72 horas, además de que no les pudieron facilitar las cámaras del metro para saber cómo ocurrió su desaparición, luego de salir de la UAM Xochimilco.

El relato sobre la estudiante de UAM Xochimilco que apareció ensangrentada

“Les pido a todos su apoyo para que las autoridades correspondientes nos ayuden a brindarnos las cámaras y se agarre al o los culpables de todo esto, ya que estamos desesperados por la salud de mi hermana y porque se haga justicia”, escribió la cuenta reconocida como @FeeraRiiass.

Por favor ayúdenme a qué se haga justicia con mi hermana y agarren al que le hizo esto

Amigos ayúdenme a difundir

La víctima de la agresión no se encuentra en disposición para declarar en forma ante el Ministerio Público , según el relato; sin embargo, la familiar especificó que ya presentaron una denuncia para intentar identificar a los culpables mediante una visita al hospital.

Cabe señalar que en las fotografías compartidas por la hermana de la afectada se alcanza a leer la leyenda de “Ausencia Voluntaria”, colocada por presuntas indicaciones del Ministerio Público cuando se estaba haciendo la investigación. Hasta el momento se desconocen las causas ni a los posibles sospechosos de la agresión.