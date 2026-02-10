“Que aviente la piedra quien esté libre de causa”: Juanita Guerra llora tras polémica por salón de belleza

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, se vio envuelta en una nueva controversia luego de que se le cuestionara por el uso del salón de belleza que operaba en el segundo piso del Senado de la República, presuntamente vinculado a la senadora Andrea Chávez. El tema provocó una reacción emocional de la legisladora, quien derramó lágrimas durante una entrevista al sentirse, dijo, abandonada por sus compañeras de partidos aliados.

Durante el intercambio con medios de comunicación, Guerra aseguró que no recibió respaldo de otras senadoras cercanas a Morena y al Partido del Trabajo (PT), pese a que, según su versión, fueron ellas mismas quienes la invitaron a acudir al establecimiento. La legisladora lamentó que ahora dichas figuras se deslinden del caso y nieguen incluso conocer el lugar.

“Que aviente la piedra quien esté libre de culpa”, dice la senadora tras polémica por salón de belleza

Visiblemente afectada, Juanita Guerra recurrió a una frase bíblica para defenderse de los señalamientos.

“Que levante o aviente la piedra quien esté libre de causa”, expresó. Afirmó que, a diferencia de otras legisladoras, ella decidió dar la cara públicamente y responder a los cuestionamientos, pese a la presión mediática y política que enfrenta.

La senadora subrayó que la falta de solidaridad de sus compañeras fue uno de los factores que más le impactaron. Señaló que quienes ahora se deslindan del salón de belleza fueron las mismas que la invitaron, pero que hoy prefieren guardar distancia para evitar el costo político del escándalo.

La senadora Juanita Guerra rompió en llanto en una entrevista pública tras ser exhibida usando el salón de belleza del Senado.

Dijo que temía por su seguridad, que los medios entraron “muy fácil” al salón y que sus compañeras la dejaron sola: ahora resulta que ninguna senadora… pic.twitter.com/ahNQb7k6gd — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) February 10, 2026

Preocupación por su seguridad tras la exposición pública

Además de defender su postura, Juanita Guerra manifestó preocupación por su seguridad personal, al considerar que la exposición mediática del caso podría traerle consecuencias.

“Yo estoy aquí dando la cara cuando ustedes me preguntan, pero yo les preguntaría qué va a pasar con mi seguridad”, declaró, dejando entrever que se siente vulnerable tras quedar en el centro de la polémica.

El salón de belleza que operaba dentro del Senado fue duramente criticado por tratarse de un servicio privado dentro de un recinto público, lo que abrió un debate sobre el uso de espacios institucionales y posibles privilegios para legisladores. Aunque el lugar ya fue cerrado, el tema sigue generando cuestionamientos sobre responsabilidades y transparencia.

¿Qué dijo el Partido Verde sobre las declaraciones de Juanita Guerra?

Hasta el momento, el Partido Verde no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Juanita Guerra, ni sobre el papel de otras senadoras en el funcionamiento del salón. Tampoco Morena ni el PT han aclarado públicamente si hubo invitaciones o conocimiento previo del establecimiento.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la relación entre partidos aliados en el Senado y deja en evidencia fracturas internas, en un contexto donde la opinión pública exige mayor rendición de cuentas y congruencia entre el discurso político y las prácticas dentro del poder legislativo.