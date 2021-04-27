El fútbol provoca muchas emociones, una de ellas enojo, el cual puede desembocar en lamentables sucesos, como en Brasil, donde aficionados y jugadores de un equipo de balompié se lanzaron pedradas.

Medios locales indicaron que los aficionados del River PI estaban indignados porque su equipo perdió por un gol frente a la escuadra del Flamengo-PI (2-3).

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La afición no quiso guardar el enojo y persiguió durante cuatro horas al equipo de River PI después de que salió del estadio Albertão, ubicado en el estado de Teresina, y le lanzó pedradas.

Los jugadores tampoco se contuvieron y se bajaron del vehículo oficial para regresar las pedradas que les habían lanzado sus propios aficionados, quienes al ver la respuesta se retiraron corriendo.

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Vecinos del lugar y otros testigos grabaron el momento en que aficionados y futbolistas se hacen de pedradas por una derrota en la cancha.

Directiva del River PI justificó a los jugadores

En una de las grabaciones se observa que todo el equipo de River PI se baja del autobús, incluso aquellos que no eran jugadores, y buscan a los aficionados que les lanzaron piedras.

Tras localizarlos, alzan algunas rocas del piso y las lanzan hacia donde están los hinchas, otros jugadores se atreven y los corretean para dar en el blanco.

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Tras difundirse las imágenes este lunes, la directiva del River PI emitió un comunicado en donde lamentó el hecho y justificó la acción de los jugadores al asegurar que se dejaron llevar por “la emoción del momento”.

Medios locales indicaron que la furia de la afición contra los deportistas fue porque el resultado obtenido frente a la escuadra Flamengo-PI los desfavorece en futuros desencuentros, ya que se movió la tabla de posiciones.

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