Investigan presunta entrega de juguetes por parte de grupo delictivo

La Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara investigan la entrega de juguetes por parte de un grupo criminal en la Colonia El Retiro en la perla tapatía.

Ocurrió a pocos metros de la base 1 de la Policía de Guadalajara y también a pocas cuadras de otros sitios de tránsito importante como es el Hospital Civil Viejo.

Autoridades tapatías señalaron a través de un comunicado que según la investigación de campo que realizaron y tras cuestionar a los vecinos, fue el pasado 21 de diciembre a las 20:30 horas que personas que no se identificaron fueron a regalar juguetes en varios vehículos en los cruces de las calles Esmeralda y Eulogio Parra, detallaron que en el lugar no había personas armadas ni letreros alusivos a ningún grupo delictivo.

Habitantes de la zona ni se percataron de los hechos.

“A mí no me tocó verlas, yo creo que por aquí no pasaron a lo mejor del otro lado. Te digo que a lo mejor si pasaron pero han de ver pasado por otras calles más para arriba,” narró un habitante de la Colonia El Retiro en Guadalajara, Jalisco.

Fue este fin de semana que circularon videos en redes sociales dónde se observó al menos cuatro camionetas de reciente modelo tipo “pick up” adornadas con focos, figuras navideñas y se entregaba juguetes a los infantes.

Por algunos minutos las vialidades eran cerradas.

En estos se escuchó que la entrega de realizaba por parte de un cartel que opera en Jalisco.

En años anteriores, se ha registrado la misma operatividad previo a la Navidad.

En este reciente hecho, autoridades analizarán las cámaras del C5 para ampliar la información obtenida.