Piden justicia por el perrito “Huellitas” en Puebla

En días pasados circuló en redes sociales unas fotos que indignaron a muchas personas, una joven publicó fotos del asesinato de un perrito que ella misma realizó, presuntamente la estudiante del CBTIS 86 de Huachinango, Puebla, adoptó para torturar y matar al cachorrito, en una conversación que circula también en redes sociales se lee como Vanesa le dice a una de sus compañeras que sólo quería el perrito para eso, aqui la conversación:

- " No mms Vanesa por que le hiciste eso al perro, porque me lo pediste si no lo querías yo me lo hubiera quedado

-¿Te confieso algo?, nada más lo quería para eso

-No mms Vanesa , ¿por que lo hiciste?

-Porque quise, de hecho mi objetivo principal era matar a un gato pero como era difícil y se me presentó esa oportunidad dije ah va

- Estás enferma wey

-Lo sé, ¿ por qué crees que voy al psicólogo?, porque mis padres me mandaron

-No mms Vanesa, tu mamá se va a dar cuenta de lo que le hiciste al perro

-No, porque al perro lo tiré “

Marchan por muerte de perrito

Este viernes y como forma de indignación estudiantes realizaron una manifestación en el CBTIS 86, ubicado en Huauchinango, esto para exigir justicia por el caso de “Huellitas”, los alumnos se pronunciaron al respecto del caso y señalaron que el perro era conocido por la comunidad estudiantil, debido a que rondaba por las instalaciones y específicamente en la cafetería.