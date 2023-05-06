Kate Middleton homenaje a Lady Di en la coronación del rey Carlos III

Una vez más Kate Middleton, esposa del príncipe William, rindió homenaje a la princesa Diana, Lady Di, madre del duque de Cambridge. Esta vez en la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila.

Kate deslumbró en el histórico evento con un elegante vestido de seda color marfil diseñado por Alexander McQueen, pero lo que más llamó la atención fueron sus joyas, especialmente unos pendientes que pertenecieron a Lady Di.

Se trata de unos aretes de perlas blancos que en varias ocasiones fueron utilizados por “la princesa del Pueblo”, como también era llamada Diana en Reino Unido y el mundo, uno de los personajes más queridos de la realeza británica.

Los aretes tienen forma de una media luna de diamantes, del cual cuelgan tres filas de diamantes más pequeños, y una campana de la cual cuelga una gran perla blanca en forma de lágrima.

Los pendientes que utilizó Kate Middleton en la coronación del rey Carlos III fueron regalados a Lady Di en 1981 por la firma Collingwood para su boda con el hijo de la reina Isabel II.

Kate Middleton homenajea a la reina Isabel II

Los aretes no fueron las únicas joyas que portó Kate, pues también utilizó un collar que perteneció a la difunta reina Isabel II, el cual fue un regalo del padre del monarca Jorge VI, cuando ella apenas era una princesa.

La princesa Carlota, hija de Kate y William, también estuvo presente en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, y vistió un traje que hacía juego con el de su madre: un vestido blanco con capa.

