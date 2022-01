Reactivan búsqueda de Kevin; lo daban por muerto en Ciudad Juárez

Luego de que se comprobara que el cuerpo entregado a la familia no era del pequeño Kevin, las autoridades de Ciudad Juárez y su familia reactivaron su búsqueda.

Hace unos días las autoridades avisaron a la familia que habían localizado a una persona sin vida, les mandaron el cuerpo a través de una funeraria y ahí se dieron cuenta que no era Kevin, el menor de 14 años, reportado como desaparecido.

La familia reclamó y ahora las autoridades y la familia realizan una nueva pesquisa colocando en los postes de distintas colonias de Ciudad Juárez los carteles con su foto y datos particulares.

Ayer, la hermana y sus amigas salieron a colocarlos en tiendas, barberías, todo tipo de negocios y esto continúa, están con la esperanza de localizar al pequeño Kevin.

La familia del niño de 14 años en Ciudad Juárez estaba desesperada, les habían dado el cuerpo supuestamente de su hijo desaparecido ,localizado sin vida y resultó ser de otra persona..

“A ella (la madre) le dijeron que no podían abrirlo porque estaba en estado de descomposición y claramente cuando ella lo abre el muchacho no estaba, no era”, dice una hermana de la madre de la víctima.

“Cuando todos empezamos a mirar el cuerpo no era, estaba un joven de aproximadamente 20 años y él era pues un niño muy chiquito”, relata.

Pegan carteles en Ciudad Juárez con foto de Kevin

Luego de que las autoridades de Chihuahua confirmaron el error y que no se trataba del cuerpo, se abrió un camino de esperanza pues Kevin podría estar vivo.

Jazmín, su hermana se juntó con sus amigas y cargando hojas con la imagen de kevin y un rollo de cinta adhesiva, empezaron a pegarlas por los postes, tiendas, barberías, licorerías y todos los negocios de la colonia Juanita Luna, cerca del lugar de su desaparición el pasado 18 de enero.





“Lo queremos encontrar, que esté con nosotros y no ande ahí en la calle, nos dolió mucho que nos hayan mentido y nos hayan dicho que tenían su cuerpo..”

Una familia busca a Kevin de 14 años, las autoridades les entregan un cuerpo, pero se dieron cuenta que no era él@_NinaAndrade presenta esta situación ocurrida en #CiudadJuárez a través de @AztecaNoticias pic.twitter.com/tszekA3pLq — Hechos Primera Línea (@PrimeraLineaAM) January 27, 2022

Con información de Reynaldo Lara, Fuerza Informativa Azteca (FIA).