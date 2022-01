Daban por muerto a Kevin en Ciudad Juárez, era un cuerpo equivocado

La historia de Kevin Adrían comenzó el pasado 18 de enero, el menor de 14 años desapareció de su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, sus padres habían salido a trabajar y cuando regresaron ya no estaba, por lo ocurrido acudieron a la Unidad de Personas Ausentes o No Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en donde manifestaron que desconocían el paradero del menor.

Colocaron fotos de Kevin

Luego de levantar una denuncia por la desaparición de Kevin, sus familiares colocaron fotos del menor por las calles de la ciudad fronteriza, autoridades contactaron a la familia de Kevin, les avisaron de la localización de un cuerpo en un lote baldío atrás de una plaza comercial, tenía todas las características del pequeño.

Ante esto el pasado 21 de enero la mamá del infante acudió a las instalaciones de la Fiscalia para identifcar al niño, pero no pudo hacerlo por el complicado estado emocional en que se encontraba. Por lo anterior, la identificación quedó a cargo de su padre y confirmó lo mostrado en fotografías en los servicios periciales, era el cuerpo de su hijo.

La situación dio un giro de 180 grados, al momento de que reciben los restos de Kevin les dicen a su familia que no pueden abrir la caja porque el cuerpo estaba en estado de descomposición, sin embargo al hacerlo familiares se dieron cuenta que no era el pequeño quien estaba en el interior.

Familar de Kevin Adrián

”...Cuando todos empezamos a mirar el cuerpo no era, estaba un joven de aproximadamente 20 años y el era pues un niño muy chiquito...”

Reclamo de familiares

Luego de que se dieran cuenta que no era Kevin quien estaba al interior del féretro, sus familiares molestos acudieron a Servicio Médico Forense (SEMFO).

Gerardo León, Padre de Kevin

”...Me entregaron un cuerpo que no era y ellos decían que se habían equivocado ellos, que no se hacían responsables, pero dicen que les entregaron 3 cuerpos...”

Baltazar Gallegos, Empleado de funeraria

"…La familia identifica un cuerpo, Fiscalía entrega un cuerpo, nosotros nos encargamos de lo que es el levantamiento preparado y entregarlo a velación, ya cuando esta el cuerpo en velación se dan cuenta que no es...”

Javier García, Coordinador de Servicios Periciales Fiscalía de Chihuahua

"…Nosotros tenemos la obligación de agotar todos y todas las formas de identificación de un cuerpo,en este caso se identifico directamente en Fiscalia por medio de fotografías ,nosotros entregamos el cuerpo pero en ese acto se entregaron dos cuerpos más a las funerarias...”

Se reactiva alerta de desaparición

Por medio de un comunicado la Fiscalía General del Estado determinó que el pequeño Kevin Adrián continúa en calidad de desaparecido y se reanuda su búsqueda, en tanto que la persona cuyo cuerpo fue entregado a la familia a través de la funeraria, sigue en calidad de desconocido, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

Se informó que la Fiscalía General del Estado continuará apoyando a la familia de Kevin en todo lo que corresponda, tanto en la investigación, como en el acompañamiento psicosocial necesario.