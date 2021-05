Kings of Leon anuncia concierto en México para este 2021

La banda estadounidense de música indie, Kings of Leon, anunció un concierto en México para este 2021, el cual forma parte de una gira que realizarán por Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con las fechas confirmadas que Kings of Leon publicó en su portal, el 26 de septiembre realizaría el único concierto programado para México, mismo que sería en Zapopan, Jalisco.

Hasta el momento no ha sido revelado en dónde será el concierto, incluso en la página de los estadounidenses no hay información disponible para adquirir los boletos, situación que sí ocurre con el resto de las fechas programadas.

En la gira que realizarán por ciudades como Atlanta, Vancouver y Austin, estarán acompañados por Cold War Kids, una banda originaria de Long Beach.

Kings of Leon podría participar en el Corona Capital 2021

La visita a Jalisco fue tomada por los seguidores de Kings of Leon como una posible participación en el festival Corona Capital Guadalajara 2021, ya que en la edición del año pasado la banda formaba parte de las estelares; sin embargo el evento fue cancelado por la pandemia de Covid-19.

Los organizadores del festival no han emitido información sobre la posible realización del evento y la participación de Kings of Leon; no obstante, en marzo de este año anunciaron que se apegan a las indicaciones de las autoridades y que su prioridad es la salud de los músicos, fans y staff.

Agregaron que en las próximas fechas estarían dando a conocer más detalles sobre el cartel y el día en que se realizaría el concierto, pero hasta el momento no han informado al respecto.

En la edición de 2020, Kings of Leon formó parte del cartel original del festival Corona Capital Guadalajara 2020, el cual compartió con agrupaciones como The Strokes, Foals, Blondie, Death Cab for Cutie, The Hives y otros más.