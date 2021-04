Inteligencia Artificial crea nueva música de Kurt Cobain; escúchalo

La tecnología permite que grandes artistas permanezcan por la ‘eternidad’, tal es el caso de los hologramas y, ahora, con la Inteligencia Artificial. Gracias al programa ‘Magenta’ es posible escuchar la más “reciente” composición de Kurt Cobain, Drowned in the Sun.

Esto fue posible a través del proyecto “Lost Tapes of the 27 Club”, que pretende invocar en vida, aunque sea digitalmente, algo del repertorio del fatídico grupo de músicos que pertenecen al club, entre ellosJimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre otros.

Este programa es impulsado por la organización canadiense Over the Bridge, que tiene la intención de no solo rendir homenaje a los artistas, sino visibilizar los problemas de salud mental.

¿Cómo lograron crear la última canción de Kurt Cobain?

El programa de Inteligencia Artificial (I.A) Magenta puede analizar hasta 30 canciones por cada artista y determinar los patrones de sus composiciones: las melodías vocales, los acordes, los solos de guitarra, las bases, e incluso las letras; todo esto a través de un estudio mediante archivos MIDI.

Luego de que Magenta hace el análisis, la computadora se dedica a componer nuevo material que luego es diseccionado por un equipo humano. Y así, el programa va dando forma a composiciones que pretenden “saber” cómo se escucharán las nuevas piezas, en este caso, de Kurt Cobain.

Las voces de Drowned in the Sun fueron grabadas por Eric Hogan, vocalista de Nevermind, banda tributo de Nirvana, pero todo lo demás es producto del trabajo de las computadoras.

Además, el avance de la pieza fue revelado el miércoles 5 de abril por el aniversario luctuoso de Kurt Cobain. Rápidamente esto generó gran debate entre los fans de Nirvana, quienes dijeron que la composición es sólo una simulación.

AQUÍ LA NUEVA CANCIÓN: