Rotura del ligamento cruzado, la común lesión en futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia del PSG: Qué la causa y sus síntomas

Durante el partido de fase de grupos de la Champions League, donde el PSG venció 4-2 al Barcelona en París, el jugador de origen gorgiano, Khvicha Kvaratskhelia tuvo que salir del campo tras sufrir una fuerte lesión.

En redes sociales circuló el video del momento exacto del incidente, donde se puede ver al atacante de 25 años reaccionar con claros gestos de dolor.

Este miércoles se confirmó la gravedad de su lesión en el ligamento cruzado anterior, un problema común en deportistas de alto rendimiento.

¿Qué es la ruptura del ligamento cruzado y qué puede causarla?

¿Qué es el ligamento cruzado anterior y cómo funciona?

La rodilla es la articulación donde se unen el fémur, hueso del muslo, y la tibia, hueso de la espinilla. Para mantener la estabilidad de la pierna existen cuatro ligamentos principales.

El ligamento cruzado anterior, LCA, se ubica en la parte media de la rodilla y su función principal es evitar que la tibia se deslice hacia adelante frente al fémur.

¿Qué causa la rotura del ligamento cruzado anterior?

Según información médica de MedlinePlus, una ruptura parcial o completa del LCA sucede al extender de más la articulación, recibir un golpe lateral o hacer frenados repentinos, giros rápidos y caídas de salto.

Por eso es una de las lesiones más frecuentes en deportes como el fútbol, básquetbol, fútbol americano y esquí.

Síntomas de la rotura del LCA

Entre las señales de este desgarro está un sonido "crujiente" al momento del impacto, hinchazón evidente durante las primeras 6 horas y dolor intenso al intentar apoyar la pierna.

La persona siente inestabilidad en la articulación o nota que la rodilla se "afloja" o se mueve al intentar caminar.

Lo que debes hacer si tienes rotura del ligamento cruzado

Si sospechas de tener esta lesión, los médicos recomiendan no mover la articulación ni intentar volver a hacer actividad física.

Para confirmar el diagnóstico se hace una resonancia magnética.

Se aconseja aplicar hielo, mantener la pierna elevada por encima del nivel del corazón y usar analgésicos bajo supervisión médica.

La blessure de Kvicha Kvaratskhelia. Ça sent très mauvais pour le géorgien. pic.twitter.com/QdHcab1Yba — Football Likes 🎙️ (@FlowParisien) October 20, 2026

Tratamientos y proceso de recuperación para Kvaratskhelia

La recuperación de este desgarro requiere tiempo y puede incluir el uso de muletas, fisioterapia para fortalecer la pierna o una cirugía de reconstrucción.

Sin el tratamiento adecuado, la inestabilidad de la rodilla puede empeorar y provocar daños mayores a largo plazo en la articulación.