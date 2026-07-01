¿Te pasaste de copas durante las celebraciones y amaneciste con una fuerte resaca? Seguramente has escuchado el rumor que tomar una cerveza o michelada puede ayudar a 'curar' la 'cruda', pero, ¿realmente es verdad esta afirmación? Los expertos por fin responden.

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¿Por qué se produce la cruda?

La resaca, mejor conocida como "cruda", se refiere al conjunto de síntomas que ocurren como consecuencia de beber demasiado alcohol. Aunque los síntomas pueden variar dependiendo de cada persona, los más comunes son:



Cansancio

Debilidad

Sed

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Náuseas

Dolor de estómago

Sensibilidad a la luz y al ruido

Ansiedad

Aumento de la presión arterial

Tips para aliviar la "cruda"

Lo infalible: tomar agua. Recuerda que al beber, el cuerpo pierde muchos líquidos por lo que es esencial hidratarse. Otro tip es comer alimentos fáciles de digerir como la fruta, arroz o pan tostado, para aliviar las molestias estomacales. Y por sobre todas las cosas no olvides descansar.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando bebes alcohol?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cruda se produce por diversos factores, el primero de ellos comenzaría cuando el alcohol llega al estómago, es ahí donde el cuerpo humano lo digiere por medio de una sustancia llamada “deshidrogenasa-alcohólica-gástrica”, el problema empezaría cuando esta bebida llega a la sangre.

Al consumir bebidas alcohólicas, la persona comienza a orinar más, lo que causa la deshidratación. En tanto, el alcohol que se encuentra en el estómago produce más ácido, irritando al sistema digestivo y provocando náuseas e incluso el vómito.

Una vez que el alcohol llega a la sangre, este ataca al sistema nervioso central y causa una dilatación en los vasos del cerebro, es así como se produce un flujo más elevado de lo normal, presentando efectos como que las personas se pongan “rojitas”, pero en realidad, lo que ocurre es que el cerebro se hincha y provoca un fuerte dolor de cabeza.

¿La cerveza ayuda a 'curar' la cruda?

En México existe el fuerte rumor de que para curar la cruda se debe tomar una cerveza o una michelada; sin embargo, la Clínica de Cleveland revela que la resaca seguir ingiriendo alcohólicas como únicamente empeorará e incluso alargará los síntomas de este malestar.

La institución indica que el mejor remedio para curar la resaca después de tomar alcohol es la hidratación con soluciones electrolíticas, como bebidas para deportistas, y un periodo aceptable de descanso para nuestro cuerpo.

