La Doctísima Opinión: Monreal vs Adán Augusto

Hoy en La Doctísima Opinión, dos miembros claves de Morena; Adán Augusto y Ricardo Monreal discutieron durante el fin de semana. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es un asunto que ellos deben resolver y aseguró que hay unidad en el movimiento.

“Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación y este malentendido. Digamos que tuvieron pues tiene que resolverse y pues no puede ser un tema de recursos, el que lleve a una discusión entonces pues se va a resolver. Hay unidad en el movimiento.”, señaló la mandataria.

Noroña buscará la paz entre Monreal y Adán Augusto

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que se reunirían con Monreal este lunes.

“Algunos compañeros me comentaron su preocupación sobre el problema de la unidad que sin duda hay que lograr tenemos reunión el lunes tenemos reunión el lunes con Monreal este yo creo que ahí se se resolverán las cosas de hecho.”, aseguró Noroña

¿Cómo comenzó el pleito entre Monreal y Adán Augusto?

Pero todo esto empezó por una acusación de Adán Augusto en el Senado, quién después de hablar de la reducción del presupuesto para la Cámara, aseguró que seguirán trabajando por eliminar la corrupción y aunque no nombró a Monreal, quién presidió el Senado en el pasado, dijo que presentaría denuncias ante las irregularidades.

Luego de esto, Ricardo Monreal se “alegró" de que Adán buscara la transparencia, ya que aseguró que él impulsó las auditorías durante su gestión.

Lilly Téllez y Sergio Gutiérrez Luna se metieron al tema de Monreal vs Adán Augusto

Sergio Gutiérrez Luna, quién preside la Cámara de Diputados, twitteó un comunicado dónde los diputados apoyaban a Ricardo Monreal, pero al poco tiempo lo tuvo que borrar y más tarde Monreal salió a desmentir la supuesta reunión y a declarar la paz.

“Soy un hombre sin rencores como decía el presidente López Obrador amor y paz. No no los he visto ni me han llamado ni me he reunido ni he ido a gobernación”

Pero la que siempre ha dicho que la bancada de Morena es “una bancada de mafiosos” es Lilly Téllez y en tribuna exhibió la problemática entre Monreal y Adán Augusto. De paso, cayó al presidente del Senado por lo que le cerraron el micrófono.