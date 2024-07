La Doctísima Opinión: ¿Quién fue culpable de la ‘caída’ del PAN?

Dicen que en política, cuando se reparte mal el botín, hay motín y eso está pasando en el PRIAN. Para que usted no sea de los damnificados que no alcanzaron a colgarse del mecate del presupuesto, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos.

Hoy durante la transmisión de Atypical TV, invitaron a Javier Lozano y Marko Cortés. Marko habló de los obstáculos en su campaña, entre ellos el tema de García Luna. Ante esto, Lozano molesto culpó a Marko por no defender los logros del PAN y aprovechó para quejarse de los puestos que ocupa.

“No supiste defender los logros del pan a lo largo de la historia”, señaló Javier Lozano, exsecretario del trabajo.

Marko no se quedó callado y aseguró que estas acusaciones eran resultado de que Lozano no obtuviera “hueso”.

“Mira Javier dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal yo no quería ninguna plurinominal yo ofrecí la mayoría del distrito quería nada 11 a cómo No yo no quería nada”, arremetió Marko Cortes, presidente nacional del PAN.

Tambien Felipe Calderón arremetió contra Marko Cortés

Por su parte, Felipe Calderón respondió en redes tirándole a Marko Cortés y asegurando que el declive del PAN es culpa del dirigente.

En el PRI también se armó un escándalo, se rumora que Alito Moreno busca reelegirse. Ante esto, Dulce María Sauri le pidió a Alito que liberara al partido

“Él puede ir a los micrófonos de tu noticiero y decir que lo que diga la asamblea. O sea si tienes una mayoría de consejeros y consejeras, que fueron electos en estos órganos que están controlados por él ¿Cuál va a ser el resultado?”, señaló la expresidenta de la Cámara de Diputados del PRI.