La Doctísima Opinión: Claudia Sheinbaum niega que el narco reclute estudiantes

Presidenta Claudia Sheinbaum negó que estudiantes de química están siendo reclutados por el crimen organizado

Después de que el medio The New York Times publicara una nota dónde aseguran que estudiantes de química están reclutados por grupos criminales, cuestionaron a la presidenta si contaba con información al respecto. Ante ello, Claudia Sheinbaum dijo que lo único que conoce relacionado a esto es la serie “Breaking Bad”.

“Esto que sale en el New York Times de qué son jóvenes mexicanos estudiantes de química, que están desarrollando las drogas, pues no necesariamente. Y que yo sepa y que haya visto, lo único que he visto es una serie de Estados Unidos.”, dijo la mandataria en su conferencia mañanera de este 2 de diciembre.

Claudia Sheinbaum confirma que Cuitláhuac García formará parte de su gabinete

Este fin de semana concluyó la administración de Cuitláhuac García Jiménez al frente del gobierno del Estado de Veracruz. Quedará al mando Rocío Nahle García, mientras que la presidenta Confirmó que el exgobernador será parte de su gabinete .

“Me da gusto, cariño, nostalgia. Muchas cosas, el que el día de hoy se despida Cuitláhuac como gobernador. No se preocupen se va a ir a trabajar conmigo. Se va al Gobierno Federal ya en su momento les vamos a informar en qué parte importante estratégica del gobierno va a colaborar.”, dijo la presidenta .

Ministras de la SCJN y Sheinbaum acompañaron a Rocío Nahle en su toma de protesta

Ante el fin de la administración de Cuitláhuac, Rocío Nahle tomó protesta como la nueva gobernadora del estado . La presidenta la acompañó durante el evento, pero no fue la única, ya que también asistieron las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Lenia Batres, Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz.

En la ceremonía ante el pueblo, Nahle recibió el bastón de mando y esto tuvo muchas similitudes a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.