La Doctísima Opinión: ¡Puro aplauso patrocinado en Palacio Nacional!

Dicen que la adulación es una moneda que empobrece al que la recibe. ¿Hasta donde se escucharán los aplausos patrocinados en Palacio Nacional? Para que usted no se crea lo que dicen esos lisonjeros que tuvieron su reunión con AMLO, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos Carolina Rocha, Vicente Gálvez y Jaime Guerrero.

Además, luego de los hechos de violencia registrados en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. A su salida, insistió ante los medios que “está tranquilo” y hasta calificó el hecho como un “incidente”.

“Fue un incidente, pero no tiene más consecuencias. Se encontraron una patrulla del Ejército con una camioneta con gente armada, so fue pero ya no hay nada, está tranquilo Sinaloa ”.