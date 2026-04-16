Iglesia La Luz del Mundo: abusos, nexos con el CJNG y la historia de un matrimonio que sobrevivió

Por generación y adoctrinamiento, llegaron a la iglesia La Luz del Mundo. La violencia y abusos que sufrieron eran normalizados por el líder Naasón Joaquín García, a quien se le obedecía y no se le cuestionaba. Años después, las autoridades decidieron dar un "carpetazo" a la investigación por un caso que sacudió a México y que involucró delitos sexuales incluso contra menores.

Con decepción y esperanza, Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán, sobrevivientes de la iglesia, compartieron pasajes de esa historia que vivieron hace 10 años y señalaron que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) quiere cerrar el caso, en el que se habla incluso de posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Víctimas de La Luz del Mundo acusan a FGR de no investigar a líderes

Azteca Noticias conversó con este matrimonio el cual acusó que la FGR, dos semanas después de que Ernestina Godoy tomó posesión como nueva titular de la FGR, la autoridad optó por no ejercer acción penal en contra de varios líderes de la iglesia de la Luz del Mundo.

Mediante un comunicado expresaron que el 17 de diciembre de 2025 se autorizó el "no ejercicio de la acción penal" contra Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión y acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la iglesia La Luz Del Mundo.

"A pesar de las pruebas aportadas a la FGR, entre las cuales se encuentran los testimonios de varias víctimas de abuso sexual, la Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México".

Los mensajes que cambiaron la vida de Sochil Martin y Sharim Guzmán

Un día Sharim Guzmán vio "unos mensajes sexuales directos" de Naasón Joaquín a Sochil "y ahí es donde detona todo". Estas conversaciones destaparon lo que después reconocieron como abuso sexual hacia ella, de quien dijo, privaron incluso de la libertad.

"Vienen por ella desde Los Ángeles, su tía, quien era como su mamá, viene de de Los Ángeles, y le ordena irse con ella, recoger a nuestra niña que tenía 3 o 4 años y subirla al carro.

"Nosotros estábamos en Ensenada, Baja California; las llevan a San Diego, California y durante ese camino van generando las instrucciones para silenciar todo este tema.

"Le recogen su celular y después de ahí la cruzan nuevamente a Tijuana para llevarla a una universidad que tiene la Luz del Mundo. En esa universidad en Tijuana, ellos mismos dan las órdenes para silenciar este abuso sexual.

"Después de hablarlo, poder comprender, de hablar con Sochil y decir que lo que ella había vivido no era una bendición, sino un abuso, pues ya después de ahí Sochil decide hablar", relató el esposo de ella.

Y es que a Naasón Joaquín, como líder religioso, no se le decía que no a nada y no se le negaban las particiones que requería, según cuentan las víctimas

"La misma la Fiscalía tiene los elementos suficientes para poder comprobar que lo que decimos es verdad", afirmó Sharim.

Sochil Martin: una mujer que vivió abuso en La Luz del Mundo

Desde octubre de hace 10 años, dice Sharim, no han tenido un descanso real que los aleje de esta situación que vivieron mucho tiempo. La denuncia de Sochil Martin contra Naasón Joaquín fue clave para que lo capuraran en Estados Unidos.

Desde un sillón, ella se sincera y dice que al estar bajo la obediencia religiosa de La Luz del Mundo, estos abusos no los veía como tal.

"Yo solo sabía que estaba acostumbrada a un tipo de vida en el que mi cuerpo ni mi mente ni mi vida era mía, porque así se me educó siempre; a mí particularmente desde chica en los grupos en el que estaba organizaba la hermana de Nazón", relató.

Además recuerda que existía la explotación laboral dentro del ambiente y gente de la congregación.

"De niña trabajaba, vendía mis juguetes, que para los 14 yo también tenía que que pagar piso por las ofrendas especiales y tal, todo eso era como muy normal para mí incluyendo los abusos, incluyendo lo que se me inculcaba que yo nacía para hacerlo a ellos feliz. No solo yo, otras niñas y niños también".

CJNG y supuestos nexos con la iglesia La Luz del Mundo

A través de un comunicado señalaron que la Luz del Mundo presuntamente "se ha coludido con cárteles de las drogas" como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue abatido el 22 de febrero de 2026.

"Es difícil decirlo porque sabemos el grado de inseguridad en la cual podemos caer, pero es necesario hacerlo. La Luz del Mundo tiene muchísimos vínculos. Por denuncias y testimonios de personas de víctimas, nos han comentado que existen estos vínculos con este cártel y que hubo en otro situación con otro cartel y que había personas que estaban siendo buscadas hasta por el gobierno estadounidense y que se encontraban en Hermosillo provincia," contó Sharim.

Fue en septiembre de 2025 cuando en Michoacán detuvieron a 38 sujetos, de las cuales 37 fueron vistos empuñando réplicas de armas de grueso calibre, quienes dijeron ser la guardia secreta de La Luz del Mundo.

Iglesia señaló traición y que Satanás tomó el control de Sharim

Sharim se encargaba de ayudar a La Luz del Mundo a conseguir "techos o iglesias o sus casas o becas", pero al no permitir que su hija fuera a la iglesia, comenzaron a verlo como alguien que cayó en las manos de Satanás.

"Los ministros a hablar mal de mi esposo, comienza a decir a a la iglesia, que Satanás se le había metido y que tengan cuidado con con él (...) los ministros decían, "No, ese hermano, aunque sea un hermano que estaba con el siervo de Dios, a esos hermanos también se les meten Satanás ", contó Sochil.

Luego de este carpetazo de la FGR, dicen estar "indignados, presionados, con miedo, coraje y entre muchos otros sentimientos", pero esperan que este 16 de abril de 2026 tras una audiencia se resulva a favor que la investigación se retome.