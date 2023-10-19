¿Hasta la Luna? Lanzan huevos a la estratósfera en feria de Jalisco

¿Huevos en el espacio? Las y los ciudadanos de Tepatitlán de Morelos fueron testigos de un hecho histórico durante la última edición de la emblemática “Feria del Huevo” realizada año con año en Jalisco.

Algunos estudiantes y físicos realizaron la primera elevación de huevos a la estratósfera en Jalisco, un hecho nunca antes visto en este estado.

Los huevos se elevaron más de 40 kilómetros

Cuatro huevos, una canastilla, un dron y un globo de helio, fue lo único que se necesitó para hacer realidad este hecho histórico; los blanquillos se elevaron alrededor de 40 kilómetros, un recorrido que quedó videograbado como un emblema para Jalisco.

“Llegó un momento en el que a cierta altitud, por las temperaturas y el cambio de la troposfera a la estratósfera, el globo de helio se revienta (…) Y se marca un área de 500 a 100 kilómetros ”, explicó Francisco Sandoval López, un físico para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Para que los huevos pudieran llegar a salvo a tierra, se le incorporó a la canastilla un paracaídas para que el objeto pudiera realizar un buen aterrizaje.

¿Qué pasó con los huevos lanzados a la estratósfera?

Después de que globo alcanzara la altura programada, los cuatro huevos recorrieron una distancia entre 50 y 100 kilómetros, por lo que los recogieron en los límites de Jalisco y Zacates, para poder comerlos.

“Un par de huevos venían en estado crudo, llegaron en condiciones de prepararse y los otros eran dos huevos cocidos en la condición de consumirse”, declaró Francisco Sandoval López, un físico para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué otros objetos han lanzado a la estratósfera?

De acuerdo con algunos estudiantes, entre todos los objetos que se han lanzado a la estratósfera están:

