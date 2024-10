Mauricio Solís, reportero asesinado en Uruapan tras entrevista con alcalde, no tenía amenazas de muerte

Mauricio Cruz Solís, de 25 años de edad, era reportero del medio ‘Primera Plana MX', en Michoacán, y fundador del portal ‘Minuto por Minuto'; sin embargo, en medio de la ola de violencia que busca silenciar la verdad, fue asesinado a balazos en pleno centro de Uruapan, justo después de una transmisión en vivo y posterior a una entrevista en la que participó el alcalde del de municipio, Carlos Manzo.

¿Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado en Uruapan, Michoacán, era amenazado de muerte por grupos criminales?

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Adán García, director general de ‘Primera Plana MX', detallo cómo marchan las investigaciones tras este crimen y, al mismo tiempo, explicó que el periodista Mauricio Solís no tenía ninguna amenaza que pusiera en riesgo su vida.

“Es un caso que nos ha lastimado profundamente, no solamente en Primera Plana y La Poderosa, los medios donde colaboraba con nosotros, sino también, puedo decirlo, a todo el gremio periodístico de Michoacán. Hasta este momento, la información que tenemos nosotros al alcance, es que todavía se están llevando a cabo las investigaciones. Nos sorprende la forma en la que fue asesinado, él estaba llevando a cabo, como ustedes han dado cuenta también, una transmisión en vivo para una plataforma de información que tiene en la ciudad de Uruapan que se llama Minuto por Minuto, ahí tienen una sección denominada la ‘Jiribilla’ mediante la cual llevaban a cabo entrevistas diversas, sobre todo con personajes de la política; la entrevista se desarrollaba sin contratiempos, pero al término de esta, con el presidente municipal, Carlos Manzo es que se consuma este ataque a balazos en contra de nuestro compañero. De acuerdo con lo que han dicho las autoridades, en los últimos momentos, recibió dos impactos de arma de fuego, con proyectiles que se utilizan para fusiles automáticos AR15, armas normalmente suelen traer las corporaciones policiacas, pero también la delincuencia organizada y, de esa manera, pierde la vida nuestro compañero, por un proyectil que ingresa en la zona del cuello.

“Mauricio no nos había externado ninguna situación que nos hiciera ver que se encontraba bajo alguna amenaza o alguna situación que él considerara que lo estuviera colocando en riesgo. Todavía la mañana del martes que ocurre este evento, nosotros tuvimos una reunión en ‘Primera Plana’ para revisar cuestiones de planeación, logística y organización. Mauricio era muy propositivo, esa mañana, él estaba en una actitud bastante relajada, bromista como él era, nunca nos percatamos de que había una situación, que estuviese atentando contra su integridad física, contra su vida, nos sorprendió en gran manera lo ocurrido porque nosotros no lo teníamos en el radar, no lo vimos venir, no se había manifestado ninguna preocupación, a pesar de que Mauricio era experto en el manejo de los temas de seguridad. Esa temática le apasionaba, la manejaba muy bien, era bastante cuidadoso, pero en Michoacán, tenemos también la experiencia de varios periodistas que han sido asesinados, que han sido silenciados por ejercer su labor informativa. Muchos de ellos han sido desaparecidos, otros asesinados. Llevamos prácticamente dos décadas contando este tipo de historias y hoy, lamentablemente, nos alcanzó a nosotros; no teníamos ninguna información sobre alguna amenaza”, sentenció Adán García.