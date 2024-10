Sepultan a Abraham González, gerente de Banco Azteca asesinado en asalto en Chiapas; familiares exigen justicia

La violencia no da tregua en México, y no parece que exista una fórmula para remediar este mal. El estado de Chiapas, no es la excepción, pues, en días recientes, la clase trabajadora, la que lucha día tras día por llevar el ‘pan a su mesa’ y salir adelante, fue protagonista, una vez más, de esas historias trágicas que manchan de sangre a nuestro país. Tristes, llenos de incertidumbre y cansados por la inseguridad en el estado, familiares y amigos velaron y sepultaron a Abraham González Cerón, gerente de una sucursal de Banco Azteca de la entidad y quien fue asesinado de forma cobarde por unos asaltantes.

Asesinato de Abraham González, cajero de Banco Azteca en Chiapas, fue despedido por familiares y amigos

“Nos aterroriza todo esto, porque ya no vivimos tranquilos, estamos como con miedo y pues solamente dios para nosotros”, detalló la señora Teresa, una vecina de la familia de Abraham González.

El sábado lo asesinaron en Copainalá, en la sucursal de la que era gerente. Velaron sus restos en el municipio de Tecpatán, donde nació hace 32 años. Tenía dos hijos, de 12 y 9 años, quienes quedaron en la indefensión.

“Desgraciadamente, le quitaron la vida, un humano maligno me arrebató a mi hijo y la mera verdad no sé si pedir justicia o esperar la justicia divina, porque la mera verdad yo hasta me imagino que pedir justicia terrenal, como que no va a funcionar, porque los malandros aquí es donde andan, pues y, la mera verdad, no sé quién fue quien realmente me lo arrebató, lo único que sé es que él salió contento de aquí y me dijo mamita voy a regresar”, explicó Martha Cerón, la madre de Abraham González.

"Él no tenía enemigos, solamente el bandido acudió por el dinero, por robar el dinero del banco y ahí donde él perdió la vida, desgraciadamente”, agregó.

En su casa, en la colonia Menapac, se colocaron flores, veladoras, fotografías y otras muestras de cariño. Sus padres aseguran que no tenía enemigos y que fue víctima de la ineficacia de las autoridades estatales, para garantizar la seguridad.

“Yo, la mera verdad, me siento triste por mi hijo, porque es una persona a la que le ha gustado trabajar y él estaba a gusto en su trabajo. Hemos visto que hay muchos asaltos y, bueno, hasta secuestros. Eso estamos ahorita viendo y lamentablemente ya no puede uno salir con seguridad, así es”, explicó el papá de Abraham González.

“Yo lo que pido es que sí se haga justicia, que encuentren a los responsables que le quitaron la vida, porque sinceramente le arrebataron la vida, él era muy joven y una muy buena persona, muy alegre y siempre le gustaba jugar; él realmente amó ese trabajo que lo llevó hasta la muerte”, detalló la esposa de la víctima.

Panorámica de la sucursal de Banco Azteca en Chiapas | Captura de pantalla

Asesinato de Gerente de Banco Azteca enciende los focos rojos entre las comunidades

Abraham fue sepultado en el panteón municipal, su homicidio volvió a encender los focos rojos entre los vecinos de Tecpatán y Copainalá, quienes se dicen indefensos ante la ola de violencia e inseguridad que azota varias regiones de Chiapas.

“Es lamentable todo lo que estamos viviendo aquí en nuestro estado de Chiapas, y todo esto que está pasando, pues queremos que se haga justicia. Le tenemos ya a la inseguridad, ya no nos sentimos tranquilos porque salimos de la casa, pero no sabemos si regresamos o no”, explicó la señora Teresa.

“A veces hasta por miedo ya ni lo dicen, y como nosotros, aunque viéramos algo, no podemos decirlo porque lo único que vamos a salir es capaz de que nos matan”, sentenció la madre afectada.

Elementos del Ejército Mexicano son los que hacen recorridos, de la autoridad estatal, responsable de garantizar la seguridad ciudadana; nada se sabe.