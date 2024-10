¿Hasta cuándo? Vecinos de la calle Las Casas, en la capital chiapaneca, sufren por los baches

Desde hace quince años, los habitantes de la calle Las Casas, ubicada en la colonia Santa María La Ribera, al sur oriente de la capital chiapaneca , conviven con el deterioro de su vialidad. A pesar de las constantes solicitudes, la mitad de la calle permanece sin pavimentar, lo que ha generado múltiples problemas para los vecinos.

“Está toda deshecha, hay muchos baches, a veces se puede caer uno, afecta la infraestructura de los coches y todo eso”, lamentó uno de los residentes. La falta de mantenimiento ha provocado que la calle se deteriore cada vez más, especialmente con las lluvias y el paso constante de vehículos.

Personas de la tercera edad sufren las afectaciones por los baches

La situación no solo afecta a los automóviles. Los peatones, en particular los adultos mayores , se han visto obligados a limitar sus actividades diarias debido al mal estado de la calle. “Ahí pasan rebotando los carros, hasta uno que pasa a pie, de noche no puede uno pasar, al menos yo que soy de la tercera edad, no puedo pasar, de noche ya no salgo de mi casa, ando nada más de aquí a la tienda, a la Pensil, pero más allá ya no puedo”, expresó Manuel, un vecino.

La falta de pavimentación también ha generado problemas de drenaje. “El agua sí corre, toda el agua que pasa por acá lo lleva, el agua se va, da la vuelta y se va por la colonia La Moderna, hay un arroyo allá, es donde llega a caer el agua”, explicó otro vecino.

Afectados piden ayuda a las autoridades

Ante esta situación, los habitantes de la calle Las Casas han hecho un llamado en repetidas ocasiones a las autoridades municipales para que se atienda esta problemática y se realice la pavimentación de la vialidad. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable.

Los vecinos aseguran que el deterioro de la calle no solo afecta su calidad de vida, sino que también representa un riesgo para la seguridad de quienes transitan por la zona. Por ello, reiteran su petición a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se solucione de manera definitiva este problema que lleva años afectando a la comunidad.