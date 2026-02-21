Con nueva estructura, Auditoría Interna en México promete marcar rumbo a la transparencia

Es la máxima autoridad mundial en auditoría interna, se trata del Instituto de Auditores Internos que realizó su lanzamiento formal en México con Javier Ferrer Báez a la cabeza.

"Hoy estamos sentando las bases de un nuevo instituto, un instituto que esté cercano,

pero sobre todo que sea referente en México y en el mundo", indicó Ferrer Báez.

La incorporación de nuestro país al Instituto fortalece la presencia nacional en la red global más relevante en materia de auditoría interna.

"Con todo el apoyo del Instituto Global con sede en los Estados Unidos, tenemos todo su apoyo, toda su metodología, el uso de la marca, etcétera. Entonces, hoy es un día especial porque, bueno, pues nos estamos reuniendo los principales directores generales de auditoría de todo el país", recordó.

Compromiso de Instituto de Auditores Internos con los jóvenes

El Instituto de Auditores Internos Capítulo México tiene un compromiso irrefutable,

impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los sectores.

Jorge Fernández, tesorero del Institito de Auditores Internos Capítulo México recordpo que su grenio "necesitamos predicar con el ejemplo y fomentar esos valores hacia las nuevas generaciones".

El firme objetivo de este nuevo instituto en México es potenciar a las nuevas generaciones de auditores internos, ser un vínculo, un acceso para los jóvenes a normas, certificaciones y programas de formación internacionales.

"Queremos crear ese ambiente, esas oportunidades para que las nuevas generaciones gocen de la auditoría interna", recordó Jorge Gabriel Calderón, videpresidente del Institito de Auditores Internos cxapítulo México.

En tanto, que Ferrer Báez destacó los retos que vienen:

"Tenemos un gran reto enfrente, un gran compromiso con la juventud mexicana,

con la juventud que le gusta la contabilidad, la auditoría y bueno pues ahí es a donde estamos apuntando todos los cañones".

