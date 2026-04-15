¡Ya supera los 30 pesos el kilo! El nuevo precio de la tortilla en México para 2026; estados más caros

El precio de la tortilla en México registro cambios importantes para el mes de abril 2026, superando lo $30 pesos el kilo en algunos estados del país, en medio de un posible aumento al costo de este producto, pero ¿a cuánto está el kilo?

Hace unos días, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que el kilo de tortilla aumentaría entre 2 a 4 pesos este 15 de abril 2026, una notica que alertó a millones de mexicanos.

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?

¿Un golpe más al bolsillo? El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el precio del kilo de tortilla para el mes de abril 2026.



Puebla - $17.69 pesos el kilo

Estado de México- $20.29 pesos el kilo

CDMX - $21.72 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $25.00 pesos el kilo

Tabasco - $24.20 pesos el kilo

Querétaro - $26.83 pesos el kilo

Chihuahua - 26.00 pesos el kilo

Monterrey - $25.38 pesos el kilo

Guadalajara - $26.23 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Morelos - $26.67 pesos el kilo

Guanajuato - $23.00 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $29.20 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Guerrero - $30.00 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $32.17 pesos el kilo

Mexicali - $33.29 pesos el kilo

Es importante tomar en cuenta que el precio del kilo de tortilla podría variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera este producto.

Estados en el que el kilo de tortilla supera los 30 pesos en 2026

El estado con el precio de la tortilla más caro es Mexicali, ubicándose en $33.29 pesos el kilo. Te compartimos las otras regiones que superan los 30 pesos en marzo 2026.



Guerrero - $30.00 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $32.17 pesos el kilo

¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?

Por el contrario, la región con el precio de la tortilla más barato es Puebla, ubicándose en $17,69 pesos el kilo. A este le sigue el Estado de México en $20.29 pesos, y la Ciudad de México en $21.72 pesos el kilo para el tercer mes del año.

¿Subirá el precio de la tortilla en abril 2026?

El líder tortillero aseguró que el aumento en el precio de la tortilla se debe al alza de costos de producción, así como los impuestos con los que deben lidiar los negocios, pero ¿qué dicen las autoridades respecto al tema?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México descartó que el precio de la tortilla NO aumentará por el incremento del costo de la gasolina.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina que justifique un alza en este alimento básico.