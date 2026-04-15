¡Ya supera los 30 pesos el kilo! El nuevo precio de la tortilla en México para 2026; estados más caros
El precio de la tortilla supera los $30 pesos el kilo en algunas regiones de México, esto en medio de los rumores de un posible aumento de 4 pesos.
El precio de la tortilla en México registro cambios importantes para el mes de abril 2026, superando lo $30 pesos el kilo en algunos estados del país, en medio de un posible aumento al costo de este producto, pero ¿a cuánto está el kilo?
Hace unos días, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que el kilo de tortilla aumentaría entre 2 a 4 pesos este 15 de abril 2026, una notica que alertó a millones de mexicanos.
¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?
¿Un golpe más al bolsillo? El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el precio del kilo de tortilla para el mes de abril 2026.
- Puebla - $17.69 pesos el kilo
- Estado de México- $20.29 pesos el kilo
- CDMX - $21.72 pesos el kilo
- Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo
- Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
- San Luis Potosí - $25.00 pesos el kilo
- Tabasco - $24.20 pesos el kilo
- Querétaro - $26.83 pesos el kilo
- Chihuahua - 26.00 pesos el kilo
- Monterrey - $25.38 pesos el kilo
- Guadalajara - $26.23 pesos el kilo
- Nayarit - $30.00 pesos el kilo
- Morelos - $26.67 pesos el kilo
- Guanajuato - $23.00 pesos el kilo
- Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
- Quintana Roo - $29.20 pesos el kilo
- Campeche - 28.25 pesos el kilo
- Guerrero - $30.00 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $32.17 pesos el kilo
- Mexicali - $33.29 pesos el kilo
Es importante tomar en cuenta que el precio del kilo de tortilla podría variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera este producto.
Estados en el que el kilo de tortilla supera los 30 pesos en 2026
El estado con el precio de la tortilla más caro es Mexicali, ubicándose en $33.29 pesos el kilo. Te compartimos las otras regiones que superan los 30 pesos en marzo 2026.
- Guerrero - $30.00 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $32.17 pesos el kilo
¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?
Por el contrario, la región con el precio de la tortilla más barato es Puebla, ubicándose en $17,69 pesos el kilo. A este le sigue el Estado de México en $20.29 pesos, y la Ciudad de México en $21.72 pesos el kilo para el tercer mes del año.
¿Subirá el precio de la tortilla en abril 2026?
El líder tortillero aseguró que el aumento en el precio de la tortilla se debe al alza de costos de producción, así como los impuestos con los que deben lidiar los negocios, pero ¿qué dicen las autoridades respecto al tema?
Claudia Sheinbaum, presidenta de México descartó que el precio de la tortilla NO aumentará por el incremento del costo de la gasolina.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina que justifique un alza en este alimento básico.
Subirá el precio de la tortilla... ¡Oooootro golpe al bolsillo!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026
El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, confirmó que desde este 15 de abril algunas harineras aumentarán precios, lo que impactará al consumidor.
El alza podría ser de hasta 4 pesos… pic.twitter.com/wgaX0Ga2Vn