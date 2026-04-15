¿Te llamaron de WhatsApp para reportar “actividad inusual”? Alertan por nueva estafa telefónica para robo de dinero y datos personales

¡No caigas en trampas! Las estafas en WhatsApp son cada vez más complejas, pues los ciberdelincuentes han encontrado distintas formas de engañar a las victimas para robar datos personales y financieros, pero ¿cómo funciona este nuevo tipo de fraude?

"Están pidiendo préstamos a nombre suyo": Así funciona la nueva estafa de WhatsApp

Todo comienza cuando la víctima recibe una llamada por parte del supuesto "equipo de soporte" de WhatsApp, advirtiéndole que su cuenta está presentando "actividad inusual", por lo que le ofrecen ayudarla a recuperar el control de su cuenta. Le aseguraron que los "delincuentes" estaban pidiendo préstamos bancarios a su nombre.

"Están pidiendo préstamos a nombre suyo, ya descargaron fotos, documentos", aseguró una usuaria de TikTok que fue víctima de este delito.

Al entrar en pánico, la víctima acepta la "ayuda" del agente que le prometió bloquear la cuenta de WhatsApp para que no hicieran mal uso de ella. Ahí fue donde los delincuentes comenzaron a obtener sus datos personales y financieros.

Así logran que las víctimas transfieran dinero a los delincuentes

La estafa no termina ahí, pues la usauria @mamazotas_ en TikTok, contó que el supuesto "agente", también se ofreció a ayudarla para bloquear las cuentas de banco y no ser afectada por los delincuentes que "habían entrado a su cuenta", por lo que fue comunicada con otra persona que también estaba coludida.

Al llenarse de pánico, la víctima compartió toda la información personal y bancaria que le pedían para "evitar el fraude", respondiendo a todas las preguntas del estafador, como el tipo de banco, cantidad en la tarjeta, entre otras. Incluso transfirió dinero a uno de los estafadores.

Al notar que había algo sospechoso en la llamada, la usuaria marcó al banco para comprobar los movimientos que había hecho eran seguros; sin embargo, la institución le aseguró que todo era una mentira, por lo que terminó perdiendo su dinero.

@mamazotas_ Asi estan robado, compartan esta info a papás, tíos, primos…. Para que no caiga más gente. Me han escrito muchas personas que les pasó lo mismo. Uno creo que no le va a pasar y cae … ♬ sonido original - MAMAZOTAS

Consejos para evitar estafas por WhatsApp

Debido a que las estafas por WhatsApp han aumentado en los últimos años, la aplicación de Meta compartió algunas recomendaciones para no ser víctima de fraude:



¡No respondas de inmediato! Tómate el tiempo para verificar la identidad de la persona con la que vas a comenzar a platicar.

Pon atención a las ofertas. Si es demasiado buena o te presionan para aceptar, seguramente se trata de una trampa.

Verifica quién te contacta. Confirma la identidad de la persona con la que hablas antes de enviar dinero.

Además, WhatsApp cuenta con algunas herramientas para proteger a los usuarios, los cuales van desde la protección de mensajes grupales e individuales.

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, se recomienda contactarse con la Policía Cibernética para realizar el reporte y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Puedes contactarlos por el siguiente número de teléfono o correo electrónico.

