“Las dictaduras también se terminan”, Daniel Habif sobre el dictador Nicolás Maduro

Las redes sociales permiten dar voz a distintas ideas que se distribuyen en cuestión de segundos, tras la victoria del dictador Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, la gente mostró su inconformidad por las formas, uno de ellos, Daniel Habif, conferencista mexicano que es considerado uno de los mejores oradores de la actualidad y que en esta ocasión se alzó en contra de la dictadura.

En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, Habif no sólo le dio un mensaje a Nicolás Maduro, también a las fuerzas armadas, a quienes acusó de poner primero a un dictador antes que al pueblo; mostró su indignación por la forma en que secuestraron a la nación venezolana.

“Cuanto me gustaría que negociaras, pero sé que no lo vas a hacer porque eres un cobarde, un traidor, porque tienes al país entero secuestrado con la sangre y el sacrificio heroico de los que hoy se siguen oponiendo a tu régimen, el poder corrompe, sí, pero no lo hace eternamente porque las dictaduras también se terminan”, dijo.

El también escritor mexicano reventó contra todos esos que siguen apoyando al régimen que ha sumido a la miseria a millones de venezolanos.

“A todos los que hoy siguen ayudando a la dictadura sepan muy bien que debajo de sus camas hay cadáveres (...) Un río de personas aplastadas que se van acumulando por el mismo pie que ustedes siguen besando. A todos los artistas, a los empresarios, a los periodistas que siguen viviendo de la dictadura y que justifican sus acciones en su silencio también hay cadáveres”, aseguró.

Habif realiza petición a las familias venezolanas

Daniel Habif aprovechó el espacio para pedirle a las fuerzas de seguridad de Venezuela que piensen en su gente, en sus propias familias y en todas las personas que han padecido las consecuencias de estar bajo una dictadura.

“Militares den un paso al frente, ustedes son los guardianes de la soberanía y de la paz, ustedes juraron defender a esa nación, a su gente, prometieron defender la justicia, mantener el orden, pero no a costa de su pueblo (...) tienen en sus manos el poder de cambiar el rumbo de esta historia, no se trata de un llamado a la rebelión ni menos a la violencia, sino un llamado a la conciencia que está por encima de las reglas de un tirano. La lealtad es con el pueblo de Venezuela y no con un tirano. Es en estos momentos de crisis en que los verdaderos héroes se levantan y muestran su valentía al ponerse del lado correcto de la verdad y de la justicia”, dijo.

Por esto, el también influencer pidió un último esfuerzo para liberar a Venezuela, para sacar al dictador Nicolás Maduro y toda su camarilla.