Reuters | Así de espectacular se vio la corona solar en vivo desde la franja de totalidad en León, España.

Reuters | Este es el efecto del eclipse total en Zaragoza que oscurece las calles justo antes del anochecer habitual.

Reuters | Mientras en México lo seguimos por transmisión en vivo, así de espectacular se vio poco a poco el eclipse solar.

Reuters | Mientras en México lo seguimos por transmisión en vivo, así de espectacular se vio la corona solar en vivo desde la franja de totalidad en León, España.

Reuters | Tras esta impresionante foto del eclipse solar, los observadores en España se preparan para una noche única de Perseidas.

Reuters | Una de las mejores fotos del eclipse solar total captada hoy en el norte de la Península Ibérica, donde el fenómeno se apreció en toda su magnitud.

Reuters | España vivió este 12 de agosto una postal histórica para la astronomía con el eclipse solar total.

El cielo nos regaló un espectáculo de película este día, donde la noche tomó protagonismo a través de un eclipse solar total que cruzó el norte de España, Groenlandia e Islandia; pero si te perdiste la transmisión internacional o simplemente quieres revivir este asombroso fenómeno astronómico que dejó a millones con la boca abierta, puedes revivir el momento con las impresionantes fotos captadas por Reuters, las cuales ya le están dando la vuelta al mundo y dominando las redes sociales.

Aunque en México y el resto de América Latina nos tocó conformarnos con seguirlo en vivo a través de las pantallas y señales de agencias como la NASA, la emoción astronómica traspasó fronteras. Para la Península Ibérica, este evento no fue uno más en el calendario, sino un verdadero hito histórico que rompió una enorme sequía de luz. ¡Nadie quería quedarse fuera de esta tremenda locura cósmica que eclipsó el verano europeo!

Así cruzó la sombra por España

Tuvieron que pasar más de 100 años para que los españoles volvieran a sentir la piel de gallina al ver cómo la Luna tapaba por completo a nuestra estrella. La franja de oscuridad total barrió el país de oeste a este, regalando vistas verdaderamente espectaculares y un atardecer atípico en ciudades clave como La Coruña, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. El resto de Europa lo vivió de forma parcial, pero la emoción y el furor se vivieron igual.

No te pierdas #ENVIVO la transmisión del eclipse total de sol.



Aunque el fenómeno no es visible directamente en México, podrás seguir cada instante del oscurecimiento en tiempo real desde tu pantalla.



👉 https://t.co/3aTG5RHuG3 pic.twitter.com/UQz1FqD337 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Datos alucinantes que hicieron único a este fenómeno

Si creías que solo era un simple juego de sombras en el firmamento, prepárate, porque el universo se lució con la coreografía de este año y estos fueron los eventos más impactante del eclipse:



Ruta VIP: La totalidad solo se paseó por Groenlandia, Islandia, el norte español y un pequeño tramo de Rusia

La totalidad solo se paseó por y un pequeño tramo de Rusia Unión a lo lejos: Al no poder presenciarse físicamente en América Latina, las transmisiones en vivo se saturaron

Al no poder presenciarse físicamente en América Latina, las transmisiones en vivo se saturaron Momento de foto: Los fotógrafos aprovecharon el ángulo del sol bajo para capturar imágenes alucinantes con un horizonte oscuro nunca antes visto

Eclipse solar coincide con las Perseidas

¡Como si apagar el Sol en pleno día no fuera suficiente espectáculo! Este eclipse coincidió justo con el arranque nocturno de las Perseidas, la lluvia de meteoros más famosa y activa del verano boreal, que, gracias a la oscuridad profunda que trajo consigo la fase de luna nueva, el cielo quedó como un lienzo negro impecable para ver estrellas fugaces a montones. ¡Un verdadero dos por uno astronómico que los observadores no olvidarán!

¿Sabías que los eclipses totales tienen fecha de caducidad?

Así como lo lees, hay que disfrutar estos caprichos celestiales mientras podamos, pues nuestra querida Luna es un poco desapegada y se aleja de la Tierra unos 3.8 centímetros cada año. ¿Qué significa esto a largo plazo? Que dentro de unos 600 millones de años, nuestro satélite estará tan lejos que su tamaño aparente ya no podrá cubrir al Sol por completo. ¡Así que a valorar cada apagón solar mientras dure la magia!