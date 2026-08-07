¿Se podrá ver el eclipse solar o estará nublado? El pronóstico del clima para cada ciudad en la que el fenómeno seria visible el 12 de agosto
¿Habrá nubes o cielo despejado? Este será el pronóstico exacto del clima para ver el eclipse total de sol este 12 de agosto y no perderte del gran evento.
El impresionante eclipse total de Sol oscurecerá el cielo de España el próximo 12 de agosto, pero la gran duda a unos días del evento es si el clima permitirá ver el este fenómeno astronómico; por ello, las autoridades lanzarán reportes diarios muy precisos sobre las nubes, para que esto no te impida disfrutar y se garantice la experiencia de esta conjunción espacial en su máximo esplendor.
De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se emitirá un boletín especial para informar a la población sobre el estado del tiempo, la nubosidad esperada y los riesgos de calor; con esta información tanto entusiastas de la astronomía como las autoridades de Protección Civil podrán gestionar de forma segura la masiva movilización de las personas hacia los puntos de mejor visibilidad.
¿Cuáles serán las ciudades donde se verá el eclipse?
- Ciudades con Eclipse Total
- A Coruña, Galicia
- Oviedo y Avilés, Asturias
- Santander, Cantabria
- Bilbao, País Vasco
- León y Aranda de Duero, Castilla y León
- Burgos y Soria, Castilla y León
- Zaragoza y Teruel, Aragón
- Castellón de la Plana y Peñíscola, Comunitat Valenciana
- Palma de Mallorca, Islas Baleares
- Ciudades con Eclipse Parcial
- Madrid
- Barcelona
- Sevilla
- Málaga
- Las Palmas de Gran Canaria
¿Por qué es clave revisar la nubosidad?
Este evento cósmico no solo se disfrutará con los lentes de seguridad adecuados, también se tiene que tener un cielo despejado y a 5 días del eclipse, los expertos de la Aemet utilizarán modelos matemáticos y datos satelitales para predecir si habrá nubes bajas, medianas o altas.
Estos mapas se lanzarán diariamente hasta el día del eclipse solar, marcando de forma clara qué zonas del mapa podrían sufrir bloqueos visuales y cuáles estarán despejadas.
¿Cómo servirá el mapa interactivo para saber el clima durante el eclipse?
A través del sitio "Trío de Eclipses" la herramienta servirá para conocer la siguiente información sobre el eclipse solar:
- Checar las zonas libres de nubes con alto nivel de precisión
- Conocer el pronóstico para planear tu punto de observación
- Anticipar fenómenos meteorológicos adversos en tu ruta
¿Cuál será el clima de cada ciudad durante el eclipse?
- A Coruña, Galicia: estiman entre un 60% y 70% de probabilidad de niebla y temperaturas suaves entre los 19 °C y 23 °C
- Oviedo y Avilés, Asturias: con 19 °C y 26 °C habrá riesgo de nubes bajas por la tarde; y Avilés presentará condiciones similares con máximas en torno a los 26 °C
- Santander, Cantabria: con 18 °C de mínima y los 25 °C de máxima con intervalos nubosos
- Bilbao, País Vasco: tendrá el cielo más despejado con temperaturas que irán desde los 16 °C hasta los 29 °C
- León y Castilla y León: tendrá un clima agradable y despejado durante las horas centrales con mínimas de 13 °C y máximas que alcanzarán los 28 °C
- Burgos: habrá inestabilidad de nubes y temperaturas entre los 13 °C y los 27 °C
- Soria, y Aranda de Duero: despejado y con temperaturas mínimas de 17 °C y máximas de hasta 34 °C
- Zaragoza y Teruel, Aragón: despejado y con temperaturas sofocantes que escalarán hasta los 39 °C
- Castellón de la Plana y Peñíscola, Comunitat Valenciana: 75% de probabilidad de cielo despejado con temperaturas de entre 23 °C y 32 °C
- Palma de Mallorca, Islas Baleares: pocas nubes con temperaturas cálidas de entre 24 °C y 29 °C