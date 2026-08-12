Activa la lluvia de estrellas en tu pantalla; Google esconde una sorpresa si buscas “Perseidas” hoy

Si no podrás ver la lluvia de meteoros Perseidas, Google tiene buenas noticias para que aún puedas celebrar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año este 12 de agosto del 2026, una divertida animación interactiva que ilumina tu pantalla con solo realizar una sencilla búsqueda desde tu celular o computadora.

El truco digital llega justo antes del punto máximo del evento celestial, donde los entusiastas de la astronomía solo deben de prepararse para mirar el cielo nocturno en medio de una luna nueva, que creará el escenario perfecto para disfrutar de esta "lluvia de estrellas". Gracias al famoso motor de búsqueda, que decidió llevar una pequeña muestra del cosmos a las pantallas, millones de personas de todo el mundo podrán ver la animación de forma gratuita.

¿Qué pasa cuando buscas lluvia de estrellas en Google?

Al introducir ciertas palabras clave en la barra de búsqueda de Google, la interfaz tradicional cambia de repente, y en cuestión de milisegundos, una breve pero atractiva animación irrumpe en tu pantalla para sorprenderte con tres estrellas fugaces que caerán rápidamente de derecha a izquierda, simulando el espectáculo natural que ocurre en nuestra atmósfera.

Conoce cómo activar la animación secreta de las Perseidas en tu pantalla paso a paso.

Aunque el efecto dura solo un par de segundos, es perfecto para informarte sobre las maravillas del cosmos poniendo solo la palabra "Perseidas" en el buscador de Google.

¿Cómo activar la animación espacial paso a paso?

No necesitas instalar ninguna aplicación extra ni tener conocimientos avanzados para disfrutar este detalle, solo seguir estas sencillas indicaciones:



Abre el buscador de Google en tu dispositivo móvil o navegador web

Escribe en la barra de búsqueda los términos “lluvia de estrellas” o “Perseidas”

o Presiona el ícono de la lupa o la tecla "Enter"

¡Y listo! Disfruta de la magia espacial directamente en tus resultados.

¿Por qué el buscador hace este tipo de efectos?

De acuerdo con datos de la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores (IEBS), esta plataforma es la más utilizada a nivel global y mantiene una conexión cercana y dinámica con sus internautas, la compañía lanza estos efectos especiales. Ya sea para conmemorar fechas históricas, eventos deportivos o maravillas naturales, estas pequeñas sorpresas buscan informar y generar curiosidad entre quienes navegan diariamente por internet.