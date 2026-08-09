¿A qué hora ver el eclipse solar en México? Todo lo que debes saber del fenómeno del 12 de agosto

¡Ya falta tan poco! Gracias a la tecnología, hoy cualquier persona podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto a través de una pantalla y desde cualquier lado del mundo, aunque solo el norte de Europa quedará a oscuras por 2 minutos.

Lamentablemente México tendrá que esperar otros dos años para ser testigo de un eclipse de Sol, pero mientras tanto se podrá disfrutar de la transmisión EN VIVO de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), este próximo miércoles; ¿a qué hora comenzará?

Aquí la transmisión EN VIVO del eclipse solar del 12 de agosto

A las 11:15 de la mañana (hora del centro de México), la NASA comenzará la transmisión en vivo para ver todas las fases del eclipse solar total, incluyendo las perlas de Baily, el anillo de diamantes, así como la totalidad del evento.

Una fase que se alcanza cuando la Luna cubre al astro rey, dejando a más de 10 ciudades en una oscuridad completa durante 2 minutos y 18 segundos.

El fenómeno astronómico comenzará alrededor de las 19:30 y la totalidad se alcanzará cerca de las 20:30 (hora de España). Por la diferencia de horario de 8 horas con México, el punto máximo del eclipse se alcanzará alrededor de las 12:30 pm del mismo miércoles 12 de agosto.

Sigue aquí la transmisión EN VIVO:

Lista de ciudades que podrán ver el eclipse solar de 12 de agosto en su totalidad

Este eclipse será un fenómeno excepcional y dará paso a nuevas investigaciones, ya que, por primera vez en mucho tiempo, ocurrirá muy cerca del horizonte, apenas unos minutos antes del atardecer en Europa.

Este saldrá del Ártico ruso, por lo que su sombra total comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte. Su umbra se desplazará hacia el noroeste, cruzando el Atlántico Norte y pasando únicamente por los siguientes países:



Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia (Siberia)

Norte de España (A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Bilbao, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid, Logroño, Soria, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Palma de Mallorca)

Una parte del noroeste de Portugal (parroquias de Guadramil y Rio de Onor)

Tríada de eclipses solares: la rareza del eclipse de Sol del 12 de agosto

El eclipse del próximo miércoles dará inicio al famoso “trío ibérico”, una serie de tres eclipses solares seguidos que ocurrirán entre 2026 a 2028, donde México sí podrá ser testigo de este último.

