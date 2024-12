¿No te alcanza? Las mejores opciones de crédito para financiar los gastos navideños

Que si los regalos, la cena, el arbolito, los juguetes o la ropa para estrenar, ¡la Navidad ya está cerca!, y mucha gente está pensando desde ahorita cómo le va a hacer para comprar todo eso en esta temporada. Si este es tu caso, ¡no te preocupes!, a continuación te presentamos las mejores opciones de crédito para financiar tus gastos navideños y que pases una feliz Navidad sin afectar tus finanzas personales.

Opciones de crédito para financiar los gastos navideños

Lo bueno de vivir en el 2024 es que tenemos varias opciones de crédito para financiar los gastos navideños, sin embargo, hay que prestar atención a las ventajas y desventajas que nos ofrece cada una de ellas.



Tarjetas de crédito : son prácticas y permiten pagos inmediatos. Algunas ofrecen meses sin intereses o programas de recompensas.

: son prácticas y permiten pagos inmediatos. Algunas ofrecen meses sin intereses o programas de recompensas. Créditos personales : generalmente ofrecen tasas de interés más bajas que las tarjetas de crédito y puedes recibir un monto fijo para tus gastos.

: generalmente ofrecen tasas de interés más bajas que las tarjetas de crédito y puedes recibir un monto fijo para tus gastos. Adelanto de nómina : son accesibles si tienes empleo formal, ya que se descuentan directamente de tu sueldo y las tasas suelen ser competitivas.

: son accesibles si tienes empleo formal, ya que se descuentan directamente de tu sueldo y las tasas suelen ser competitivas. Préstamos de instituciones no bancarias : son rápidos y con menos requisitos. Sin embargo, las tasas de interés suelen ser muy altas y hay riesgo de caer en ofertas engañosas.

: son rápidos y con menos requisitos. Sin embargo, las tasas de interés suelen ser muy altas y hay riesgo de caer en ofertas engañosas. Préstamos familiares o de amigos: pueden ser más flexibles y sin intereses. Lo recomendable siempre es definir plazos y condiciones por escrito para evitar malentendidos.

¿Qué me conviene comprar a crédito y qué no?

Antes de comenzar a solicitar créditos, es muy importante saber qué SI nos conviene comprar con crédito y qué NO. Por ejemplo, las compras para la cena de Navidad o de Año Nuevo no suelen ser tan caras y su tiempo de consumo es muy corto, de uno a dos días. Es así que lo recomendable es no comprar con tarjeta de crédito este tipo de cosas. Imagina que en marzo o abril sigas pagando por algo que consumiste en diciembre.

Por otro lado, tenemos la ropa y el calzado. Muchas personas aprovechan esta época decembrina para hacerse de prendas que van a ocupar durante todo el año. En este caso, un crédito puede ser una excelente opción, pues el uso de la ropa y el calzado se extiende más allá del tiempo que tardarás en pagarlo.

En otro caso están los regalos de Navidad o de Reyes Magos, para los cuales también hay que considerar cómo comprarlos. Si se trata de cosas pequeñas, lo mejor es no usar un crédito, sin embargo, si estamos hablando de regalos más grandes como un teléfono celular, una computadora o una televisión, el crédito es la mejor opción.

Errores comunes al solicitar un crédito o préstamo

Si ya te estás imaginando todo lo que puedes comprar con ese crédito, es importante que no corras antes de caminar. Antes de solicitar un crédito o un préstamo, es muy importante tomar las siguientes consideraciones, pues muchas veces terminamos cometiendo errores que nos costarán muy caros .

Errores más comunes:



Pedir más dinero de lo necesario.

Cubrir otras deudas o gastos fuera de Navidad o Año Nuevo.

No planificar nuestros gastos ni la forma de pagar el préstamo.

No leer los términos y condiciones del crédito o préstamo.

Por esta razón, es indispensable seguir las siguientes recomendaciones:



Calcula cuánto puedes pagar mensualmente sin comprometer tus gastos básicos.

Revisa si la institución está registrada y regulada por las autoridades locales.

Planifica un presupuesto navideño para no endeudarte más de lo necesario.

Así que ya sabes lo necesario sobre las opciones de crédito para financiar los gastos navideños sin perjudicar tus finanzas.