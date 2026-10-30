¡Ojo con las celebraciones! CDMX confirma Ley Seca por Día de Muertos 2026: Estas alcaldías no venderán alcohol

La Ley Seca oficial por Día de Muertos 2026 llegará a tres alcaldías de la Ciudad de México, donde se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas durante las celebraciones. Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco tendrán restricciones, pero no en las mismas fechas ni en todas sus colonias; en el resto de la capital, la venta continuará con normalidad.

Los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México establecen diferentes periodos y perímetros para aplicar la prohibición; mientras en Tláhuac abarcará siete pueblos durante tres días completos, en Xochimilco y Azcapotzalco estará limitada a comunidades y colonias específicas.

¿Qué alcaldías tendrán Ley Seca y cuándo comenzará?

Tláhuac tendrá la restricción más amplia, pues la suspensión estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 31 de octubre hasta las 24:00 horas del lunes 2 de noviembre.

Durante ese periodo no se permitirá la venta de alcohol en San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco .

La medida también comprende puntos de venta fijos, semifijos y móviles instalados en esas comunidades; de esta manera, la prohibición cubrirá las tres jornadas completas de las celebraciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARAVANA DE CATRINAS Y CATRINES EDOMEX POR DÍA DE MUERTOS: LISTA DE CALLES Y ZONAS AFECTADAS

En Xochimilco, la Ley Seca se aplicará únicamente en San Gregorio Atlapulco, donde está relacionada con su fiesta patronal. La disposición comenzó el 28 de octubre y contempla los días 29, 30 y 31 de ese mes, además del 1 y 2 de noviembre; el perímetro será el establecido para dicha festividad, no toda la alcaldía.

Azcapotzalco tendrá Ley Seca en 13 colonias; será la tercera demarcación donde se suspenderá la comercialización de bebidas alcohólicas del 31 de octubre al 3 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas de cada jornada.

El acuerdo contempla 13 colonias, entre ellas Pasteros, donde se lleva a cabo la celebración de San Martín de Porres. Por lo tanto, la medida no afectará a todos los establecimientos de la alcaldía, sino únicamente a los ubicados dentro de las zonas señaladas.

¿En qué alcaldías de CDMX no habrá Ley Seca?

En Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán no se identificaron acuerdos publicados en la Gaceta Oficial que establezcan una suspensión de venta de alcohol para este fin de semana.

Esto significa que, de acuerdo con la información disponible, las restricciones anunciadas se concentran en Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco. En las demás zonas de la capital, los establecimientos podrán mantener sus actividades habituales, conforme a las disposiciones que regulan su funcionamiento.