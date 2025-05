Conversatorios sobre Ley de Telecomunicaciones terminan en fiasco y desconfianza

Recientemente se llevaron a cabo en el Senado de la República una serie de encuentros denominados “conversatorios” para analizar la controvertida Ley de Telecomunicaciones por la presidenta Sheinbaum, una iniciativa que ha sido calificada por sus críticos como una ley de censura.

Sin embargo, estos encuentros, que prometían un diálogo abierto y plural, terminaron siendo, en opinión de muchos, una pura farsa.

Falta de participación clave y desdén hacia la pluralidad

Desde el inicio, quedó claro que el artífice principal de la ley, José Peña Merino, nunca asistió a las reuniones. La senadora del PRI, Claudia Anaya, expresó su decepción ante este hecho:

“Me parece que es delicado que sólo se haga lo que él anunció porque en ese sentido todo esto del parlamento abierto habrá sido una tomadura de pelo para los especialistas y para toda la gente que nos escuchó", dijo.

Este ausentismo generó dudas sobre la genuina intención del Senado de escuchar y considerar los distintos puntos de vista sobre una legislación con implicaciones profundas para la libertad de expresión y la democracia.

Expertos alertan sobre el riesgo para la libertad de expresión

Durante las cinco sesiones, los verdaderos especialistas en telecomunicaciones aprovecharon la plataforma para advertir sobre los peligros que la ley representaría para la libertad de expresión en México. José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, señaló con contundencia:

“Si nosotros atentamos o sobre regulamos el contenido de los medios de comunicación de manera excesiva como lo es la radio y la televisión, obviamente estamos atentando contra la libertad de expresión y la democracia en este país”.

El consenso fue que la propuesta de ley pone en riesgo un derecho fundamental que, hasta ahora, se conserva en el país.

La amenaza a la privacidad y seguridad ciudadana

Otra preocupación central fue la concentración de “superpoderes” en la Agencia de Transformación Digital, que según expertos, podría vulnerar la vida privada y la seguridad de los ciudadanos. Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtió sobre posibles usos indebidos de la información:

“Situaciones de espionaje, de vigilancia, de acceder a información… Es gravísimo porque ya existen los mecanismos con los cuales las autoridades acceden a datos conservados y los han utilizado para presionar a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos… Eso lo tenemos nosotros documentado.

El control del gobierno sobre la narrativa pública

Diversos legisladores señalaron que esta ley le daría al gobierno el poder de controlar cualquier narrativa, lo que sería un golpe fatal para un México libre y democrático. Alejandra Barrales puntualizó:

“Han utilizado a este Senado para destruir las instituciones de este país… ya no tenemos un Instituto de Acceso a la Información, ya no tenemos ese instituto de competencia, ya no tenemos el órgano regulador de telecomunicaciones”.