México, segundo país más peligroso para periodistas en 2025: Reporteros Sin Fronteras

En México, la libertad de expresión sigue amenazada, ya que nuestro país es la segunda nación en todo el planeta donde es más peligroso el ejercicio del periodismo durante el año 2025, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras.

El organismo internacional reveló el 9 de diciembre de 2025 su más reciente Balance Anual 2025 sobre periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos, donde destaca que en el último año, al menos 67 profesionales de medios de comunicación fueron asesinados y, al menos 53 de ellos, fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado.

México, la segunda nación más mortal para el periodismo: 9 asesinados en 2025

De acuerdo con RSF, al menos 9 periodistas fueron asesinados en 2025, lo que lo convierte en el año más mortífero para los periodistas de los últimos tres años en nuestro país. Los nombres de los 9 periodistas asesinados son:

Salomón Ordóñez Miranda.

Calletano de Jesús Guerrero.

Kristian Zavala

Raúl Irán Villarreal Belmont.

Melvin García.

José Carlos González Herrera.

Ángel Sevilla.

Ronald Paz Pedro.

Miguel Ángel Beltrán Martínez.

Todos estos periodistas cubrían noticias locales, denunciaban al crimen organizado o sus vínculos con políticos y habían recibido amenazas de muerte. Incluso Calletano de Jesús Guerrero tenía protección del gobierno .

La impunidad en México permite al CJNG silenciar voces independientes

Los asesinatos de José Carlos González Herrera, Kristian Zavala y Calletano de Jesús Guerrero ocurrieron en zonas donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . La impunidad en México permite al crimen organizado “silenciar las voces independientes y reforzar su control sobre la información”, señaló el informe de RSF.

Gaza y Ucrania: el alto costo del periodismo en zonas de guerra en 2025

En la Franja de Gaza, al menos 29 periodistas palestinos murieron en 2025. Reporteros Sin Fronteras señala al Ejército de Israel como el responsable de estas muertes. Cabe recordar el ataque realizado el 25 de agosto de 2025 contra un edificio del hospital Al Nasser, donde murieron colaboradores de agencias como Reuters y Associated Press.

Desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2025 hasta la fecha, han muerto 220 profesionales de la comunicación en el enclave.

Mientras que en la guerra de Ucrania , tres periodistas murieron en el último año. Dos de ellos, los fotorreporteros Antoni Lallican y Georgiy Ivanchenko, víctimas de un ataque con un dron con explosivos en octubre de 2025.

