¡Periodismo en riesgo! Cae un 10% la libertad de expresión en el mundo en 2025, alerta la UNESCO

Después de que organizaciones han advertido por el peligro que representa ejercer el periodismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) alerta que la libertad de expresión ha tenido un declive en todo el mundo.

Regresión histórica: la libertad de expresión mundial cae 10%, el peor índice en décadas

El informe "World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2022-2025" revela una baja del 10% en la libertad de expresión mundial desde 2012, el peor índice en décadas. En ese sentido, la organización destaca que la autocensura entre periodistas subió un 63% en el mismo lapso, con un ritmo anual del 5%.

Impunidad persiste: 186 periodistas murieron en zonas de guerra

Los ataques contra periodistas escalaron sin freno. Entre 2022 y 2025, 186 periodistas murieron en guerras y zonas de conflicto, un 67% más que en 2018-2021. Solo en 2025, 93 perdieron la vida, 60 de ellos en zonas de combate. Además, la impunidad persiste: estas muertes de periodistas estaban en una tasa de impunidad del 95% en 2012 y bajó al 85% en 2024, pero la mayoría de culpables escapa.

Desde 2018, más de 900 periodistas de América Latina y el Caribe se ven obligados a huir sus hogares por amenazas físicas, digitales, legales o intimidaciones. Los reporteros ambientales sufren más: UNESCO registra 749 ataques entre 2009 y 2023, con un pico reciente.

Nuevas amenazas: el 75% de periodistas mujeres enfrenta violencia digital y suben los ataques ambientales

El acoso en línea explota, sobre todo contra mujeres. Una investigación del Centro Internacional para Periodistas para ONU Mujeres y la UNESCO muestra que el 75% de periodistas mujeres enfrentan violencia digital en 2025, frente al 73% en 2020.

Khaled El-Enany, director general de UNESCO, aseguró que la libertad de expresión no es una opción, ya que es la condición principal para una paz duradera. “Enfrentamos una regresión histórica, debemos actuar juntos para proteger y defender el derecho de todos a pensar, escribir e informar”.

Esto concuerda con el informe de Reporteros Sin Fronteras que pone la Franja de Gaza y México como la primera y segunda regiones del mundo más mortíferas para ejercer el periodismo. La primera, una zona de guerra y el segundo, por el azote del crimen organizado.