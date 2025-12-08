Un mar de privilegios: Los contrastes entre la marcha de Morena y la generación Z

El “mar de privilegios” que tuvo la marcha por los 7 años que Morena y sus aliados tomaron Palacio Nacional, en contraste con la marcha de la generación Z, quedará para la historia, pese a que estas movilizaciones se celebraron con solo 21 días de diferencia.

Mientras los asistentes a la marcha de la generación Z tuvieron que batallar para llegar debido a los cierres por el mayúsculo operativo policial, los integrantes de la marcha morenista convirtieron la Plaza de la República en un enorme estacionamiento y dejaron sus camiones cómodamente sobre Reforma.

“Venimos de la Miguel Hidalgo... ¿Cómo llegamos? Venimos en el transporte que nos trajeron, pero ya estamos aquí", comentó Enriqueta Ávila, asistente al evento oficial.

🚫🏙️ La marcha del oficialismo paralizó más que el Centro Histórico.



Mientras miles se movilizaban, comerciantes y trabajadores de la zona vieron su economía detenerse este 6 de diciembre.



Eje Central, una de las zonas más comerciales de la CDMX, lució vacío, con cortinas abajo… pic.twitter.com/Jui5nVXNls — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2025

Demandas de seguridad vs. porras virales

En la marcha de la generación Z, si bien el común denominador eran demandas para mejorar la seguridad, cada manifestante tenía sus propias exigencias ante la violencia.

“Estamos hartos de la corrupción, del gobierno que tiene una estrecha relación con el narco... existe un gobierno de gobernanza criminal en México. ¿Cómo está la seguridad en Morelos? Pésima con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ”, denunció hace tres semanas Salvador Navarrete, manifestante procedente de Morelos.

En contraste, este sábado los asistentes mejor se aprendieron la porra para viralizarla en las redes. La marcha tuvo coreografía, música de estudiantes de escuelas públicas y playeras que regalaba el Partido Verde. Aquí pasamos de los letreros austeros a lonas color guinda como las procedentes de Hidalgo.

—"¿Quién pagó la manta?” —"No doy entrevistas”, respondió un asistente mientras seguía caminando.

La calle 5 de Mayo: Del “garrote” a las camionetas

La diferencia en el trato fue evidente en la ruta. La marcha de la generación Z avanzó desde diversos puntos y el único camino que tuvieron fue la calle 5 de Mayo, donde los policías los recibieron con la “política del garrote”.

El sábado, morenistas y miembros de sindicatos avanzaron por cualquier calle y, en esa misma 5 de Mayo, se vio el desfile de “camionetas machuchonas”.

“Desde las 7:00 de la mañana y llegaron desde antes... simplemente por apoyo al sindicato”, señaló Monserrat Jiménez, profesora del SNTE. Ahí también se colocó una pantalla para seguir el discurso, justo en el sitio que hace 21 días fue epicentro de los ataques policiales a los manifestantes.

En la plancha del Zócalo, esta vez no llegaron los encapuchados que siempre van a violentar las movilizaciones. El “polvo de la represión” tampoco apareció, aunque fue sustituido por este humo tricolor que sirvió para iluminar el discurso de la Presidenta.