“Maduro se irá con o sin negociaciones”: María Corina Machado busca el fin de la dictadura en Venezuela

Desde Noruega, la líder opositora María Corina Machado aseguró que Nicolás Maduro se irá “con o sin negociaciones”, y con esto, Venezuela podrá dejar la dictadura atrás, la cual mantiene asfixiados a sus ciudadanos.

“Nos gustaría que fuera mediante negociaciones, y a Maduro le conviene que sea mediante negociaciones, pero está por verse si finalmente lo hará o si se lo permitirán”, declaró la ganadora del Nobel de la Paz.

Durante una conferencia de prensa, María Corina Machado se dijo confiada en que las Fuerzas Armadas y la Policía de Venezuela se apegarán a la transición y obedecerán las instrucciones de la autoridad civil elegida por la ciudadanía.

También aprovechó su encuentro con los medios para precisar que Venezuela es una prioridad en materia de seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que no sería “necesario insistir” al dictador para que deje el poder.

El futuro de #Venezuela es inevitable



🇻🇪 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, envió un mensaje contundente sobre la salida de Nicolás Maduro del poder.



"Maduro va a salir con o sin negociación." La líder opositora sugirió que al propio dictador "le conviene que sea a… pic.twitter.com/2Xwde2MzZd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2025

¿Cómo escapó María Corina Machado de Venezuela?

La líder opositora salió de territorio venezolano en circunstancias muy peligrosas, apoyada por personas que arriesgaron su vida para que pudiera llegar a Oslo, Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz .

El régimen, que controla todas las instituciones, ha aplicado el terrorismo de Estado contra personas inocentes y ha cometido crímenes de lesa humanidad (...) Dijeron que soy un terrorista, que tengo que estar, ya sabes, en la cárcel el resto de mi vida. Y me están buscando.

Durante una entrevista, María Corina Machado reafirmó que el Nobel de la Paz le pertenece a los venezolanos, por eso regresará a su país para entregárselos y buscar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro .

“Por supuesto que regreso a Venezuela. El gobierno venezolano me desaparecería si me encontrara estando allí y sé exactamente los riesgos que corro”, añadió.

A pesar de eso, la ganadora del Nobel volverá al país que hoy vive sin libertad, sin democracia y sin crecimiento económico, porque el régimen destruyó las instituciones que le daban certeza a los inversionistas.

Finalmente, afirmó que la democracia es el “sistema que posibilita la paz en una sociedad, pero no se puede tener democracia sin libertad”, un valor que se tiene que defender con fortaleza y coraje.

