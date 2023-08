Con o sin libros de texto arrancará el ciclo escolar en Jalisco

La polémica nacional por los contenidos de los libros de texto gratuito no afectará el ciclo escolar en Jalisco, así lo dijeron autoridades estatales la mañana de este lunes a través de una conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara.

“La educación en nuestro estado no está condicionada por este conflicto. Jalisco tiene un proyecto educativo vigente construido de la mano de las y los maestros, de madres y padres de familia; con o sin libros de texto ‘Recrea, Educar para la Vida’ es y seguirá siendo la plataforma educativa con la que educaremos a las nuevas generaciones de jaliscienses. ‘Recrea, Educar para la Vida’ es un proyecto educativo que está alineado a las disposiciones generales del plan y de los programas vigentes"; dijo Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Asimismo, informaron que no van a ser entregados los libros de texto que ya están en las bodegas de la Secretaría de Educación Jalisco hasta en tanto no se resuelva la suspensión interpuesta por errores en el proceso de impresión; empero, en caso de ser liberados, el gobernador dejó en claro que no se va a permitir el adoctrinamiento.

“En Jalisco se respeta y se fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia, para que se entienda con más claridad, aquí no vamos a permitir que se dogmatice o se ideologice a nuestros estudiantes. En Jalisco no vamos a permitir vacíos en el conocimiento matemático. Esto es un grave problema que identificamos de los libros y tenemos qué decir que tenemos un programa educativo robusto que nos permite ajustar, complementar, impartir o mejorar todo lo que sea necesario para garantizar la adecuada formación de las y los niños jaliscienses en matemáticas, en ciencia y tecnología"; puntualizó el mandatario estatal.

¿Jalisco va a distribuir libros de texto gratuito antes del 28 de agosto?

Es decir, pese a que los libros de texto sean entregados, la educación en Jalisco no está en riesgo, pues se van a corregir todos y cada uno de los errores de impresión o de ideología para garantizar que la escuela sea de pensamiento crítico y universal, sin ideologías, ni adoctrinamientos.

“Los libros de texto tienen cosas que corregirse, mejorarse y una vez que la instancia judicial resuelva, los libros de texto se tendrán que distribuir; pero eso no significa que no se vaya a corregir lo que está mal en esos libros de texto"; concluyó Alfaro Ramírez.

Por su parte, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de educación de Jalisco, agregó: “Nosotros hemos, desde hace cuatro años, trabajado en herramientas para los maestros que incluyen videos, notas técnicas y guías para el maestro”.

Las autoridades en Jalisco informaron que los libros de texto y su contenido no son más que una herramienta de las muchas que cuenta la educación estatal a través de la educación ‘Recrea’ desde los portales y otras herramientas tecnológicas. Por cierto, al 28 de agosto todas las escuelas en Jalisco estarán conectadas a la red.