Darán licencia laboral a trabajadores con hijos diagnosticados con enfermedad terminal

Con 407 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas que permitirán a las madres o padres trabajadores adscritos al IMSS o al ISSSTE acceder a licencias de trabajo para atender a sus hijos de hasta 16 años que sean diagnosticados con una enfermedad terminal.

Para ello reformaron los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social, 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Se establece que la licencia se otorgará por cuidados médicos de los hijos.

Actualmente la Leyes en vigor establecen que los padres trabajadores podrán acceder a licencias laborales para el cuidado y atención de hijos diagnosticados con cáncer.

Dictamen busca evitar que padres abandonen su empleo para atender a sus hijos

El dictamen de reforma busca evitar que los padres abandonen su trabajo para atender las etapas críticas de la enfermedad terminal diagnosticas a los menores.

“Ya que es inhumano el dolor que tienen que enfrentar durante la hospitalización y el proceso de tratamiento, tengan que preocuparse también por perder su empleo. Damos un paso más, al considerar no solamente al cáncer como enfermedad que amerita licencia, sino a todos los padecimientos que comprometen la vida de las y los menores de edad. Y es que se considera enfermedad en estado terminal a todo padecimiento irreversible, progresivo e incurable, con un pronóstico de vida negativo”, señaló la diputada de Morena, Brenda Espinoza López al fundamentar el dictamen.

El dictamen se remitió al Senado de la República para su validación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en 2017 en nuestro país la muerte de menores de 15 años se debe en primer lugar a afecciones originadas en el periodo posnatal, lo que representa el 35.9 %. Le siguen las malformaciones congénitas, accidentes, neumonía, influencia y tumores malignos.

También se señala que el mayor número de muertes en total de la población ocurrió en personas menores de un año, debido a trastornos respiratorios en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, cardiovasculares y accidentes.