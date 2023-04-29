Mujeres y niños, las principales víctimas de la secta en Kenia

“Fui a esa iglesia porque acepté a Jesús como mi salvador personal”, contó Shamim, uno de los sobrevivientes a la secta en Kenia, que dejó al menos 150 víctimas y 30 sobrevivientes, quienes decidieron entregarse en cuerpo y alma a la iglesia Good News International.

La parte menos dolorosa del relato se vive en este hospital, que atiende apenas algunas necesidades de los 30 sobrevivientes de esta secta cristiana.

Aunque el peor escenario se vive afuera en un campo que se volvió en una fosa común, en donde las autoridades locales han encontrado alrededor de 110 cuerpos enterrados en nombre de la fe que ante todo, dicen, debe ser ciega.

Por eso el pastor, el líder del culto identificado como Patrick Mackenzie, los convenció de que el mundo se acabaría el 15 de abril pasado, que dejando de comer se ganarían la entrada al cielo, que el ayuno los llevaría al paraíso y lo único que encontraron fue la muerte.

La mayoría de los cadáveres son de niños y mujeres que de acuerdo con testigos eran los fieles, o mejor dicho, las víctimas preferidas por Mackenzie.

¿Cómo convencían a las personas de seguir la secta en Kenia?

El líder de la secta en Kenia primero lograba que las mujeres de las aldeas se fueran a vivir con él y luego las enviaba por sus hijos.

“Vinieron y se llevaron a mi hermana Salama. Se la llevaron con sus hijos de aquí, Shakaola. Cuando fuimos a buscarla y la llevamos de regreso a casa, nos sorprendió que se escapara nuevamente y regresara. Nos preguntamos qué tipo de poder usaron”, contó Chrispas Karisa, quien es familiar de una de las víctimas de esta secta cristiana.

El pastor Patrick Mackenzie solía trabajar como taxista, un día desapareció y a su regreso y sin explicación alguna difundió la idea de que la luz lo había encontrado. La gente que le creyó y sin saber que encontraría la muerte.

“Los terroristas utilizan la religión para promover sus actos atroces. Personas como el señor Mackenzie están usando la religión para hacer exactamente lo mismo”, William Ruto, presidente de Kenia.

Las autoridades continúan trabajando en la zona en búsqueda de más cuerpos, ya que según cálculos de la Cruz Roja, habría al menos 300 cuerpos más. En Kenia ya suman al menos 110 víctimas.

Pero la secta en Kenia es tan solo un ejemplo de los charlatanes que promueven sus cultos y poderes sobrenaturales en persona, redes sociales o incluso en televisión, apenas el año pasado en los Estados Unidos, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo fue sentenciado a casi 17 años de prisión por cargos de agresión sexual. Ni las pruebas ni la sentencia lograron coartar la creencia de sus fieles.

“Todo el mundo tiene libre albedrío para asistir a la iglesia que quiera, ya sea que vaya a la iglesia de Ezekiel o donde sea. A nadie se le promete nada, vas como un fiel normal, y yo era una., comentó el sobreviviente Shamim Kadzo Vidza.