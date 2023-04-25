Aumentan a 73 los feligreses que murieron de hambre por hacer ayuno para entrar al cielo en Kenia

La policía de Kenia informó que encontraron 73 cadáveres en fosas comunes al este del país, se cree que todos pertenecían a una secta cristiana y que se dejaron morir de hambre por un ayuno para entrar al cielo.

Los cuerpos fueron hallados en el bosque de Shakahola, se espera que el número de muertos pueda aumentar, ya que hay un reporte de más de 100 personas desaparecidas en la zona.

"Condenamos enérgicamente cualquier forma de organización religiosa que promueva creencias extremistas y opere fuera de los límites de la ley, poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de los kenianos", dijo a medios locales Japhet Koome, inspector de la policía de Kenia.

Fanatismo y muerte ☠️⚠️



Suman ya 73 víctimas de una secta cristiana extrema en #Kenia 🇰🇪.



El Pastor les dijo a sus seguidores que "conocerían a Jesús" si morían de hambre y mataban a sus hijos. #Internacionales pic.twitter.com/5AqOEMHZ49 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 25, 2023

Añadió que las autoridades no pararán hasta llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de 73 personas, quienes pasaron varios días sin comer.

¿Cómo encontraron a los integrantes de la secta cristiana que murieron de hambre?

De acuerdo con las autoridades de Kenia, el pastor de la secta cristiana fue quien se comunicó con la policía para informar sobre la existencia de las fosas comunes con cuerpo de seguidores religiosos.

El pastor, identificado como Paul Mackenzie líder de la autoproclamada Iglesia Internacional de la Buena Nueva, convencía a sus seguidores de ayunar hasta la muerte para que así “pudieran entrar al cielo”.

El hombre fue detenido el pasado 14 de abril, después de informar sobre la muerte de varios de sus feligreses, asegurando que iban a encontrar a más de mil personas muertas. Cuando las autoridades llegaron al lugar que indicó el religioso, hallaron más de 30 cuerpos.

Además de Paul Mackenzie, otros 14 integrantes de la secta cristiana fueron detenidos, también encontraron a ocho feligreses con vida pero en malas condiciones, por lo que murieron al poco tiempo.

De acuerdo con el portal Noticias Caracol, esta no es la primera vez que el pastor Paul Mackenzie está involucrado en un caso similar; anteriormente fue acusado de la muerte de dos menores en circunstancias similares, no obstante, pagó una fianza y quedó en libertad.

