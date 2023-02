Liga MX: Resultados y tabla completa tras la Fecha 9 del Clausura 2023

La Liga MX superó al ecuador del Clausura 2023 y tras el empate de Monterrey en el partido vs León de este lunes, te presentamos cómo queda la clasificación completa y todos los resultados de la jornada 9.

A pesar de no sacar los tres puntos, los Rayados se mantienen en la cima de la clasificación; el América cayó al quinto lugar tras su empate contra el Atlas y sorprenden Chivas y Toluca, quienes se meten entre los cuatro primeros tras sus respectivas victorias.

Resultados de la fecha 9 en el Clausura 2023 de la Liga MX:

A pesar de caer en la tabla, el América se mantiene como el único invicto del torneo; Chivas igualó en puntos a Tigres tras su victoria en el Universitario y Cruz Azul recupera terreno tras sus dos victorias en esta semana; mientras que en el fondo de la tabla se mantienen Mazatlán con un punto y Querétaro con cinco unidades.



NECAXA 1-1 QUERÉTARO

MAZATLÁN 1-2 PUMAS

CRUZ AZUL 1-0 JUÁREZ

TIGRES 1-2 CHIVAS

ATLAS 2-2 AMÉRICA

TOLUCA 2-0 SAN LUIS

SANTOS 3-2 PUEBLA

TIJUANA 2-0 PACHUCA

LEÓN 1-1 MONTERREY

¿Cómo va la tabla de la Liga MX tras la fecha 9 del Clausura 2023?

Monterrey sigue líder del Clausura 2023 tras las primeras 9 jornadas del torneo; el América queda por debajo de las Chivas por un punto y los peores equipos del certamen son Mazatlán, Querétaro y Puebla; por lo que a continuacion te dejamos la clasificación completa de la Liga MX tras concluir la fecha 9.



Monterrey | 22 puntos Toluca | 18 puntos Tigres | 18 puntos Chivas | 18 puntos América | 17 puntos Pachuca | 16 puntos León | 12 puntos * Santos | 12 puntos Juárez | 11 puntos Pumas | 11 puntos Cruz Azul | 10 puntos * Tijuana | 10 puntos San Luis | 9 puntos Necaxa | 8 puntos Atlas | 8 puntos Puebla | 7 puntos Querétaro | 5 puntos * Mazatlán | 1 punto *

*Equipos con partido pendiente debido a los compromisos pospuestos a lo largo del Clausura 2023.

¿Cuándo empieza la fecha 10 del Clausura 2023?

Esta semana no se cumplirán partidos pendientes, por lo que la fecha 10 del Clausura 2023 comenzará el viernes 3 de marzo con el Viernes Botanero desde Mazatlán, donde los “Cañoneros” recibirán al Cruz Azul desde el Kraken.

Entre los partidos más destacados sobresalen América vs Pachuca, Chivas vs Santos Laguna, y el regreso del Estadio Corregidora con gente, para el compromiso entre Querétaro vs Toluca.