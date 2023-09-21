Martí Batres anuncia reconstrucción de tramo Zapotitlán a Nopalera de la Línea 12 del Metro CDMX, ¿cuánto tardará?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX), al cargo del morenista Martí Batres, anunció la reconstrucción del tramo elevado Zapopitlan-Nopalera de la Línea 12 del Metro de la capital. En ese sentido, te decimos cuándo quedarán terminados los trabajos.

El jefe de Gobierno de la CDMX aclaró que la reconstrucción del Claro 22 no representará un retraso en los tiempos de reforzamiento que se realiza en el tramo elevado. En ese sentido, señaló que se desmontará el tramo que está ubicado entre las estaciones Zapopitlán y Nopalera para su reconstrucción total.

Decidimos reemplazar el “claro 22” de la Línea 12 del @MetroCDMX.



Seguimos trabajando para entregar una Línea 12 renovada y segura. pic.twitter.com/jnokMRoSxH — Martí Batres (@martibatres) September 21, 2023

“Se está haciendo una obra general, un reforzamiento amplio de toda la Línea 12, que nos ha permitido reabrir ya cinco estaciones, donde circulan hasta 200 mil personas; y, por otra parte, seguimos trabajando para lograr la reapertura de las otras seis estaciones que faltan lo antes posible. Estamos, en ese sentido, evaluando la obra que se va realizando cada semana y dentro de esas evaluaciones se ha determinado bajar, desmontar el llamado Claro 22”, dijo.

¿Cuándo estará listo el tramo Zapopitlan-Nopalera de la Línea 12?

Batres destacó que esta reconstrucción se hará en un lapso de 12 semanas, sin afectar los avances generales que tiene la rehabilitación que se ejecuta en el tramo que comprende las estaciones Tezonco a Tláhuac.

“Estamos interviniendo 260 claros, son 6.7 kilómetros, del tramo de estructura metálica elevada que está entre Lomas Estrella y Zapotitlán. (...) Tenemos 191 claros concluidos, estamos trabajando en 42 claros simultáneos", añadió.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el Claro 22 tiene una longitud de 35.9 metros y fue intervenido en dos ocasiones durante la pasada administración; en la primera se colocaron placas de acero y derivado del sismo de 2017, se reforzó con la colocación de dos puntales diagonales.

Finalmente, mencionó que para la rehabilitación del tramo elevado se han fabricado 53 mil piezas de acero y 16 mil toneladas de estructura metálica, lo que representa una resistencia de casi el doble de peso de lo que resistía en su origen.