El millonario tropiezo en el arranque de la credencialización de salud

La puesta en marcha de la ambiciosa estrategia de salud universal en México ha comenzado con el pie izquierdo. Aunque el calendario oficial marcaba el inicio de una etapa crucial de la credencialización del Servicio Universal de Salud, la realidad en los módulos de atención dista mucho de la eficiencia prometida por el gobierno federal.

El proceso, que arranca con la entrega de identificaciones oficiales, se ha topado con una barrera tecnológica que deja a los ciudadanos más vulnerables en la incertidumbre total.

Fallas en el registro de adultos mayores de 85 años

El plan estipulaba que durante el mes de abril comenzaría el empadronamiento de las personas con 85 años o más, fijando el periodo de inscripción entre el 13 y el 30 de abril. Sin embargo, lo que debió ser un trámite ágil se convirtió en una jornada de frustración.

El lunes estaba marcado como el día de apertura, pero al llegar el martes, diversos puntos de atención ni siquiera habían logrado habilitar sus herramientas para recibir a los interesados, específicamente a quienes poseen apellidos que inician con la letra C. Este retraso de 2 días obligó a los asistentes a retirarse sin una solución clara, bajo la única consigna de aguardar una llamada telefónica posterior.

Caos operativo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI

La crisis de conectividad no fue un evento aislado, pues se replicó con fuerza en instalaciones estratégicas como el módulo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En este lugar, más de 10 empleados intentaban desesperadamente restablecer el funcionamiento de una plataforma que operaba de manera intermitente.

Los testimonios del personal revelan que, incluso el día anterior, carecían de las herramientas mínimas para laborar. Para quienes intentaron completar su registro, el tiempo de espera superó los 60 minutos, evidenciando una falta de preparación técnica que contrasta con la magnitud del proyecto.

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Incertidumbre por el gasto de 3,500 millones de pesos

A pesar de las evidentes deficiencias detectadas en esta fase inicial, la Secretaría del Bienestar ha optado por el hermetismo. No existe hasta ahora un reconocimiento oficial de las fallas ni una respuesta clara a las solicitudes de información sobre el colapso operativo.

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Esta situación alimenta el escepticismo sobre si el sistema de salud universal será una realidad funcional o si quedará atrapado en el papel. Críticos de la medida señalan que el cambio en el país no puede sostenerse solo en retórica o leyes escritas, especialmente cuando la primera fase de una credencialización que tiene un costo de 3 mil 500 millones de pesos muestra señales de inoperancia.

Lo que se presentó como una solución para agilizar servicios médicos, por ahora, se percibe como una promesa que choca con la realidad de un sistema electrónico que simplemente no responde.

