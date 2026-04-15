México se llena de estrellas: LIV Golf toma Chapultepec con Canelo y figuras mundiales

Estamos a unas horas del arranque del LIV Golf México, el evento que reúne a las estrellas del golf aquí en la Ciudad de México. Es una de las semanas que marcan el calendario del golf mundial y el escenario es México.

México se convierte en el centro del golf mundial con LIV Golf

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del consejo de administración de Grupo Salinas, pisa el campo rodeado de estrellas. A su lado, un grupo de ensueño: Saúl Canelo Álvarez y Cameron Smith.

Nos abrimos paso hasta nuestro foro en el Club de Golf Chapultepec, un lugar destinado a ser testigo de grandes emociones, porque esta semana es para disfrutar; grandes y pequeños viven la fiesta del golf en TV Azteca, con una visión clara: conectar con nuevas audiencias.

“Me toca jugar aquí con el campeón Canelo y con Cam Smith y también mi chavo. Es puras risas, puras fiestas, de eso se trata, pasarla bien en familia"; detalló Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del consejo de administración de Grupo Salinas.

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México se convierte en epicentro del golf mundial con @livgolf_league en el Club de Golf Chapultepec.



Figuras del deporte y el espectáculo se encuentran en un mismo campo: @Canelo Álvarez, Cameron Smith y hasta el @Innmortal_ del futbol mexicano, Jorge Campos, protagonizan un… pic.twitter.com/EDXBXdDPfb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Canelo, figuras globales y un Pro-Am que enciende Chapultepec

La ‘Canelo-Cam’ llega a LIV Golf México y vemos a Saúl “Canelo” Álvarez como nunca antes, disfrutando su pasión por el golf. “Me siento muy orgulloso de todos los mexicanos y muy contento de estar aquí; vine por Benjamín, más que nada vine por Benjamín para estar con él”, reveló Saúl “Canelo” Álvarez, campeón mundial de boxeo.

Porque LIV Golf reúne a los mejores y nos regala el crossover que todos esperaban.

Tiembla, Canelo, porque Jorge Campos terminó en el tercer lugar del Pro-Am. “Canelo, cuando quieras, tú y yo jugamos un mano a mano y no te voy a dar ventaja"; detalló Jorge Campos. “Benjamín es un apasionado del golf, un apasionado del deporte y de México; Liv se está apasionando seriamente con México”, agregó Alejandro Irarragorri, presidente del grupo Orlegi.

Benjamín Salinas Sada consolida a México como sede clave del circuito global.