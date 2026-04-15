¿Es más barato comprar en SUPERISSSTE? El dinero ya no alcanza para la canasta básica

El dinero ya no alcanza para nada. Todo sube excepto el salario. Esta es la realidad que enfrentan a diario familias mexicanas que solo observan cómo el gasto en la canasta básica se dispara.

Lo que hace apenas unas semanas se compraba con relativa facilidad, hoy obliga a reducir porciones, cambiar hábitos o simplemente dejar de consumir los productos.

¿Por qué están subiendo los precios de alimentos básicos en México?

En marzo, el jitomate se conseguía en mercados locales hasta en 20 pesos el kilo. Hoy, el mismo producto puede alcanzar los 70 pesos. El pepino, pasó de 20 a 50 pesos por kilo, mientras que el pollo, de los productos más consumidos, subió de 90 a 120 pesos.

Estos incrementos no son menores, representan ajustes de más del 100% en algunos casos. Detrás de este fenómeno hay factores como la inflación general, costos de transporte, encarecimiento de insumos agrícolas y problemas en las cadenas de suministro.

Hoy por hoy, hacer el súper con 2 mil pesos ya no rinde como hace un año. El carrito ya no se llena, mientras que las familias solo pueden verse obligadas a estirar la cartera.

Tiendas del ISSSTE: ¿realmente son una opción más barata?

Con la respuesta de que en el ISSSTE se puede conseguir más barato el jitomate, Azteca Noticias se dio a la tarea de recorrer estas opciones más económicas para los mexicanos, pero ¿qué encontraron?

Generalmente, las tiendas del ISSSTE son vistas como una alternativa accesible para adquirir productos básicos. Sin embargo, la realidad no podría estar más alejada.

En un recorrido por dos tiendas al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, la situación fue clara: en una de ellas, el acceso estaba restringido únicamente a trabajadores del instituto.

En la otra, el desabasto era evidente.Productos como pollo y jitomate simplemente no estaban disponibles. Según los trabajadores, cuando llegan, se agotan rápidamente debido a sus precios más bajos.

Desabasto y precios: una peligrosa combinación

El problema no es solo el precio, sino también la disponibilidad. En la tienda visitada, el pepino apenas era cuatro pesos más barato que en otros lugares, pero solo había dos bolsas disponibles.

El limón, además de caro, alrededor de 30 pesos, presentaba baja calidad. Esto deja a los consumidores en una situación complicada: pagar más o buscar opciones que, en muchos casos, ni siquiera están disponibles.